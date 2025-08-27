Fiesta del Tomate: Del 12 al 15 de marzo

La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.

Lamarque
De esta manera la localidad de Lamarque se prepara para recibir a miles de personas desde el jueves 12 al domingo 15 de marzo. 


Los espectáculos artísticos nuevamente serán al aire libre. 


“Somos muy respetuosos del calendario de fiestas, anticiparnos y confirmar con antelación la fecha nos permite ir marcando el calendario y trabajar con mucha antelación”, destacó Sergio Hernández, Intendente de Lamarque y Presidente de la Comisión Organizadora. 


Luego señaló que “la situación económica es muy compleja, hay que optimizar los recursos al máximo posible, hay que agudizar el ingenio. Nos reunimos, repasamos los balances, la documentación de la edición anterior y comenzamos ya a delinear la próxima edición”.  


Se anunció que ya con la fecha confirmada, en los próximos días empezarán a surgir algunas novedades interesantes. 


“Siempre trabajamos para una fiesta participativa y que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder”, finalizó el mandatario.

Lamarque

