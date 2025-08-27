La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
Fiesta del Tomate: Del 12 al 15 de marzo
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.Regionales - Lamarque27/08/2025
De esta manera la localidad de Lamarque se prepara para recibir a miles de personas desde el jueves 12 al domingo 15 de marzo.
Los espectáculos artísticos nuevamente serán al aire libre.
“Somos muy respetuosos del calendario de fiestas, anticiparnos y confirmar con antelación la fecha nos permite ir marcando el calendario y trabajar con mucha antelación”, destacó Sergio Hernández, Intendente de Lamarque y Presidente de la Comisión Organizadora.
Luego señaló que “la situación económica es muy compleja, hay que optimizar los recursos al máximo posible, hay que agudizar el ingenio. Nos reunimos, repasamos los balances, la documentación de la edición anterior y comenzamos ya a delinear la próxima edición”.
Se anunció que ya con la fecha confirmada, en los próximos días empezarán a surgir algunas novedades interesantes.
“Siempre trabajamos para una fiesta participativa y que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder”, finalizó el mandatario.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 2 y el miércoles 3 de septiembre.
Se trata de estudiantes del Centro de Educación Técnica N° 20 de Lamarque quienes hicieron entrega de juegos de patio reparados y restaurados a nuevo, para que vuelvan a ser utilizados por los niños que asisten al Jardín Anexo de la Escuela Primaria N° 226, ahora en perfectas condiciones.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
Estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria N°226 de la localidad de Lamarque, colocaron cartelería alusiva al cuidado del medio ambiente, demostrando su compromiso con la comunidad.
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque está participando de la segunda edición de “Sueños de Radio”, certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina.
El Consejo Escolar Valle Medio I lleva adelante trabajos para una nueva perforación en la Escuela 237 ubicada en zona rural de Lamarque.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.