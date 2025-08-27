Accidente de tránsito en Lamarque con daños materiales

En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.

Regionales - Lamarque27/08/2025
IMG-20250827-WA0034

Constituido personal policial en el lugar, se constata la veracidad del hecho, tratándose de un vehículo marca Volkswagen Saveiro que circulaba por calle Mitre y, por causas que se tratan de establecer, colisiona en el sector de la puerta derecha (lado acompañante) de un vehículo marca Chevrolet Astra.

Ambos conductores, tanto el hombre de 61 años que conducía la Saveiro, como la mujer de 34 que iba en el Astra, resultaron ilesos y se constataron únicamente daños materiales en los rodados.

Las partes involucradas manifestaron su intención de arribar a un acuerdo de manera particular.

La labor policial se circunscribió entonces a realizar las correspondientes constancias para los fines pertinentes.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
IMG-20250821-WA0078

El CET20 reparó juegos para un Jardín

Regionales - Lamarque25/08/2025

Se trata de estudiantes del Centro de Educación Técnica N° 20 de Lamarque quienes hicieron entrega de juegos de patio reparados y restaurados a nuevo, para que vuelvan a ser utilizados por los niños que asisten al Jardín Anexo de la Escuela Primaria N° 226, ahora en perfectas condiciones.

Lo más visto