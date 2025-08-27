Accidente de tránsito en Lamarque con daños materiales

Constituido personal policial en el lugar, se constata la veracidad del hecho, tratándose de un vehículo marca Volkswagen Saveiro que circulaba por calle Mitre y, por causas que se tratan de establecer, colisiona en el sector de la puerta derecha (lado acompañante) de un vehículo marca Chevrolet Astra.

Ambos conductores, tanto el hombre de 61 años que conducía la Saveiro, como la mujer de 34 que iba en el Astra, resultaron ilesos y se constataron únicamente daños materiales en los rodados.

Las partes involucradas manifestaron su intención de arribar a un acuerdo de manera particular.

La labor policial se circunscribió entonces a realizar las correspondientes constancias para los fines pertinentes.

Fuente Unidad Regional IV