Newcom Lamarque Campeón de los Juegos Rionegrinos

Los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores se disputaron con la participación de más de 200 rionegrinos y rionegrinas mayores de 60 años.



Fue la gran final provincial desarrollada en Las Grutas y compitieron en tenis, pádel, tejo, newcom, truco y sapo.



Lamarque que viajó en representación de todo Valle Medio, venció 2-0 a Sierra Colorada (Línea Sur) y 2-0 a General Roca (Alto Valle), para acceder a la final.



Allí superaron también 2 a 0 a Galo de Viedma (Valle Inferior), para ser Campeones y clasificar como representantes de Rio Negro para la instancia nacional que será en Salta el próximo fin de semana.