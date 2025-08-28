En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.
Newcom Lamarque Campeón de los Juegos Rionegrinos
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.Regionales - Lamarque28/08/2025
Los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores se disputaron con la participación de más de 200 rionegrinos y rionegrinas mayores de 60 años.
Fue la gran final provincial desarrollada en Las Grutas y compitieron en tenis, pádel, tejo, newcom, truco y sapo.
Lamarque que viajó en representación de todo Valle Medio, venció 2-0 a Sierra Colorada (Línea Sur) y 2-0 a General Roca (Alto Valle), para acceder a la final.
Allí superaron también 2 a 0 a Galo de Viedma (Valle Inferior), para ser Campeones y clasificar como representantes de Rio Negro para la instancia nacional que será en Salta el próximo fin de semana.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 2 y el miércoles 3 de septiembre.
Se trata de estudiantes del Centro de Educación Técnica N° 20 de Lamarque quienes hicieron entrega de juegos de patio reparados y restaurados a nuevo, para que vuelvan a ser utilizados por los niños que asisten al Jardín Anexo de la Escuela Primaria N° 226, ahora en perfectas condiciones.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
Estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria N°226 de la localidad de Lamarque, colocaron cartelería alusiva al cuidado del medio ambiente, demostrando su compromiso con la comunidad.
