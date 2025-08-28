Newcom Lamarque Campeón de los Juegos Rionegrinos

La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.

Regionales - Lamarque28/08/2025
Los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores se disputaron con la participación de más de 200 rionegrinos y rionegrinas mayores de 60 años. 


Fue la gran final provincial desarrollada en Las Grutas y compitieron en tenis, pádel, tejo, newcom, truco y sapo. 


Lamarque que viajó en representación de todo Valle Medio, venció 2-0 a Sierra Colorada (Línea Sur) y 2-0 a General Roca (Alto Valle), para acceder a la final. 


Allí superaron también 2 a 0 a Galo de Viedma (Valle Inferior), para ser Campeones y clasificar como representantes de Rio Negro para la instancia nacional que será en Salta el próximo fin de semana.

