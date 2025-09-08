Estudiantes organizan cena show por el día del maestro

En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.

Regionales - Lamarque08/09/2025
IMG-20250819-WA0013

El encuentro tendrá lugar el 12 de septiembre por la noche en el salón de prácticas de la institución, con un menú de pizzas, más postre y cerveza. 


Además de la propuesta culinaria, la velada contará con un show musical en vivo con Diego Castañeda, sorteos y sorpresas. -

Te puede interesar
Lo más visto
Choele

La dueña probó su derecho y recuperó su chacra en Choele Choel

Regionales - Choele Choel04/09/2025

Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.