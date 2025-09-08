La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque por intermedio de su Taller de Comunicación le dio comienzo a una nueva propuesta: “Ritmo y Mate”.
Estudiantes organizan cena show por el día del maestro
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.Regionales - Lamarque08/09/2025
El encuentro tendrá lugar el 12 de septiembre por la noche en el salón de prácticas de la institución, con un menú de pizzas, más postre y cerveza.
Además de la propuesta culinaria, la velada contará con un show musical en vivo con Diego Castañeda, sorteos y sorpresas. -
Gracias al proyecto de biorremediación que se venia trabajando hace unos años, se logro trasplantar ejemplares de Sauces que fueron especialmente seleccionados con la capacidad de limpiar las aguas subterráneas y mejorar el ambiente.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.