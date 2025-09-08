Daños materiales en una colisión en Lamarque

Al arribar al lugar, el personal policial constató la veracidad del hecho, tratándose de una colisión entre un vehículo marca Renault 18 de color bordó y un vehículo Fiat Uno de color gris.

Según los primeros indicios recabados en el sitio, el Renault circulaba por calle España en sentido oeste y, por causas que se investigan, impactó frontalmente contra el Fiat, que transitaba por la misma arteria en sentido noreste.

Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes del vehículo Fiat —una ciudadana menor de edad— fue trasladada al Hospital local por un familiar, manifestando dolores en una de sus piernas.

Intervino la profesional médica de turno, quien, tras realizar los estudios correspondientes (placas radiográficas), certificó la ausencia de lesiones óseas, diagnosticando únicamente dolor en la rodilla derecha producto de un golpe.

El vehículo Renault fue trasladado a dependencias policiales en calidad de retención preventiva, debido a que su conductor no contaba con la documentación reglamentaria para circular (licencia de conducir ni seguro obligatorio), labrándose el acta de infracción correspondiente.

Fuente Unidad Regional IV