En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
Daños materiales en una colisión en Lamarque
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.Regionales - Lamarque08/09/2025
Al arribar al lugar, el personal policial constató la veracidad del hecho, tratándose de una colisión entre un vehículo marca Renault 18 de color bordó y un vehículo Fiat Uno de color gris.
Según los primeros indicios recabados en el sitio, el Renault circulaba por calle España en sentido oeste y, por causas que se investigan, impactó frontalmente contra el Fiat, que transitaba por la misma arteria en sentido noreste.
Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes del vehículo Fiat —una ciudadana menor de edad— fue trasladada al Hospital local por un familiar, manifestando dolores en una de sus piernas.
Intervino la profesional médica de turno, quien, tras realizar los estudios correspondientes (placas radiográficas), certificó la ausencia de lesiones óseas, diagnosticando únicamente dolor en la rodilla derecha producto de un golpe.
El vehículo Renault fue trasladado a dependencias policiales en calidad de retención preventiva, debido a que su conductor no contaba con la documentación reglamentaria para circular (licencia de conducir ni seguro obligatorio), labrándose el acta de infracción correspondiente.
Fuente Unidad Regional IV
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque por intermedio de su Taller de Comunicación le dio comienzo a una nueva propuesta: “Ritmo y Mate”.
Gracias al proyecto de biorremediación que se venia trabajando hace unos años, se logro trasplantar ejemplares de Sauces que fueron especialmente seleccionados con la capacidad de limpiar las aguas subterráneas y mejorar el ambiente.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
La abuela y el abuelo colaboran con la prestación alimentaria y forman parte del régimen de comunicaciónRegionales08/09/2025
Hace unos meses el papá de un niño perdió su trabajo en una frutícola de Valle Medio, esa situación lo obligó a tomar una drástica decisión: se mudó a otra localidad buscando una nueva fuente de ingreso. A raíz de eso no pudo cumplir con la obligación alimentaria y tampoco seguir en contacto con su hijo en edad escolar.
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.