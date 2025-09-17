Escuelas promueven espacios de articulación



Es el caso de la ESRN47 de Choele Choel, quienes desde hace tiempo vienen promoviendo espacios de encuentro con estudiantes del nivel primario de varias escuelas de esta localidad. “Lo que se pretende es que los niños y jóvenes no vivan los cambios de nivel como rupturas, sino como parte de un mismo camino educativo”- señaló oportunamente la directora de la institución.



Por otro lado los niños y niñas de la sala de 5 años del jardín de la Escuela115 de Chimpay, visitaron a los estudiantes de primer grado de la Escuela Primaria Nº 59, siendo este el primer encuentro articular entre ambas instituciones.