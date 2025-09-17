La escuela Municipal de hockey de Lamarque recorrió 160 kilómetros para hacerse presente en un encuentro disputado en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa.
Escuelas promueven espacios de articulación
Con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, distintas instituciones educativas están impulsando espacios de articulación entre los diferentes niveles del sistema.Regionales17/09/2025
Es el caso de la ESRN47 de Choele Choel, quienes desde hace tiempo vienen promoviendo espacios de encuentro con estudiantes del nivel primario de varias escuelas de esta localidad. “Lo que se pretende es que los niños y jóvenes no vivan los cambios de nivel como rupturas, sino como parte de un mismo camino educativo”- señaló oportunamente la directora de la institución.
Por otro lado los niños y niñas de la sala de 5 años del jardín de la Escuela115 de Chimpay, visitaron a los estudiantes de primer grado de la Escuela Primaria Nº 59, siendo este el primer encuentro articular entre ambas instituciones.
Curso para emprendedoresRegionales15/09/2025
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio lleva a dos localidades una propuesta destinada a emprendedores denominada “Impulsa tu Emprendimiento, vende más y mejor".
El jurado popular declaró culpable en nombre del pueblo y por unanimidad a Ezequiel Nicolás Medina por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, y lesiones leves respecto del hijo de la víctima fatal, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La fiscalía y la querella acaban de solicitarle al jurado popular que declare responsable penal al imputado por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023. En cambio, la defensa penal pública les pidió que en todo caso sea por el delito de homicidio en riña.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado, en un operativo conjunto con inspectores del SENASA, secuestraron - en la mañana del jueves - 140 kilos de langostinos y unos 40 kilos de pargo.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Un grupo de 80 alumnos y alumnas de la Escuela N°25 de Lamarque recorrió la Casa de Gobierno de Río Negro, en Viedma, en el marco del programa de visitas guiadas que impulsa la Secretaría General, junto a la Legislatura y el Poder Judicial, con el objetivo de acercar a la comunidad al funcionamiento de las instituciones provinciales.
En la tarde del domingo, la Brigada Rural de la Policía de Río Negro con asiento en Lamarque, se encontraba realizando tareas de prevención sobre ruta provincial 4, a 56 kilómetros de Pomona, cuando detectó un vehículo tipo camioneta que, al advertir la presencia policial, realizó maniobras evasivas y emprendió la huida hacia zona de campos.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.