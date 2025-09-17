Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como perito

Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.

 La misma tendrá lugar el 3 de octubre en las instalaciones del Colegio Veterinario en Choele Choel – CURRÚ LEUVU 33.


Está previsto que la jornada de inicio a las 19 horas. 


Será una charla gratuita.


Para las inscripciones deben escribir a [email protected]

