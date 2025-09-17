En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como perito
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.Regionales - Choele Choel17/09/2025
La misma tendrá lugar el 3 de octubre en las instalaciones del Colegio Veterinario en Choele Choel – CURRÚ LEUVU 33.
Está previsto que la jornada de inicio a las 19 horas.
Será una charla gratuita.
Para las inscripciones deben escribir a [email protected]
Del 25 al 28 de septiembre de 2025 se desarrollara en la sociedad rural de Choele Choel la 45 edición de la Expo rural
Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en las primeras horas de la mañana del domingo, minutos antes de las 8 horas, por efectivos de la comisaría 8va de Choele Choel cuando intentaba llevarse un auto estacionado en la vía pública.
El Viernes 19 se realiza la fecha número 8 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel12/09/2025
El histórico festival provincial, que en 2024 celebró su edición número 50, fue elevado a categoría nacional. El intendente Diego Ramello lo anunció en la presentación de la grilla artística.
Finalmente este viernes y con casi cien inscriptos, comienza a dictarse el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”.
El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle MedioRegionales - Choele Choel11/09/2025
Mientras los vecinos se reunían fuera del cuartel para apoyar a los bomberos y la conducción para que no se lleven la unidad forestal , llegó la noticia que se retiraba el pedido y que el camión finalmente queda en la zona, lo que fue recibido con aplausos.
Choele Choel dio el puntapié inicial a los zonales de los Colegiales 1, con la participación de cientos de chicos y delegaciones que llegaron a la ciudad para ser parte de una verdadera fiesta deportiva.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.