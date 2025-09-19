Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Campaña de socios de la cooperadora del hospital
La cooperadora del hospital lanzo una campaña de socios que permite a los asociados inscribirse por medio de una plataforma digital.Regionales - Choele Choel19/09/2025
Este nuevo sistema que implementa la cooperadora tiene por objetivo la captación de socios permitiendo recaudar las cuotas por medio de mercado pago.
Una vez que completen el formulario, el sistema CuotaQ enviará el cupon de pago vía email o WhatsApp, para que el usuario realice el pago por Mercado Pago. Por los mismos medios de contacto recibirán luego el comprobante de pago.
Quienes deseen recibir mayor información se pueden contactar por email a [email protected]
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como peritoRegionales - Choele Choel17/09/2025
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Del 25 al 28 de septiembre de 2025 se desarrollara en la sociedad rural de Choele Choel la 45 edición de la Expo rural
Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en las primeras horas de la mañana del domingo, minutos antes de las 8 horas, por efectivos de la comisaría 8va de Choele Choel cuando intentaba llevarse un auto estacionado en la vía pública.
El Viernes 19 se realiza la fecha número 8 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel12/09/2025
El histórico festival provincial, que en 2024 celebró su edición número 50, fue elevado a categoría nacional. El intendente Diego Ramello lo anunció en la presentación de la grilla artística.
Finalmente este viernes y con casi cien inscriptos, comienza a dictarse el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.