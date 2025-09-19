Campaña de socios de la cooperadora del hospital

La cooperadora del hospital lanzo una campaña de socios que permite a los asociados inscribirse por medio de una plataforma digital.

Regionales - Choele Choel19/09/2025
IMG-20250919-WA0009

Este nuevo sistema que implementa la cooperadora tiene por objetivo la captación de socios permitiendo recaudar las cuotas por medio de mercado pago.


Una vez que completen el formulario, el sistema CuotaQ enviará el cupon de pago vía email o WhatsApp, para que el usuario realice el pago por Mercado Pago.   Por los mismos medios de contacto  recibirán luego el comprobante de pago. 


Quienes deseen recibir mayor información se pueden contactar por email a [email protected]

