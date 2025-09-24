Choele Choel: Aguas Rionegrinas suma equipamiento y reconoce a trabajadores

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó en Choele Choel la entrega de vehículos para la delegación Valle Medio de Aguas Rionegrinas. Se presentó el nuevo camión desobstructor, fundamental para el mantenimiento de las redes cloacales en la región.

Regionales - Choele Choel24/09/2025
IMG-20250923-WA0122

En el acto también se entregó una camioneta Fiat Strada. De esta forma, Choele Choel se convierte en un punto estratégico de operaciones de la empresa rionegrina.


En la continuidad de la jornada, las autoridades recorrieron además la obra del nuevo galpón taller y de acopio de materiales de la Subgerencia Regional, una infraestructura que mejorará las condiciones de trabajo y organización de los equipos locales. También se mostró el módulo de filtrado que se está acondicionando para instalar en el paraje Peñas Blancas.


Por último, se realizó un reconocimiento especial a cuatro trabajadores de la planta potabilizadora local, quienes días atrás asistieron a una vecina que había caído al río, destacando el compromiso y la solidaridad que representan el espíritu de Aguas Rionegrinas.


Participaron de la jornada el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Gerente General de ARSA, Javier Iud; el Intendente de Choele Choel, Diego Ramello; el Legislador Gustavo San Román y demás autoridades municipales.

IMG-20250923-WA0124

IMG-20250923-WA0019

