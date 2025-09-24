Choele Choel: Aguas Rionegrinas suma equipamiento y reconoce a trabajadores

Estudiantes de Choele Choel en las Olimpiadas de Educación TécnicaRegionales - Choele Choel24/09/2025
Tres estudiantes rionegrinas estarán presentes en la instancia final de las Olimpiadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional 2025. En la rama Tecnología de los Alimentos con un "Saborizante de cáscara de cebollas en polvo", Luján Bustamante, Liliana Gómez y Sión Huarachi representarán al CET 13 de Choele Choel a fines de octubre, en el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.