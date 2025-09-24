Emotivo homenaje a soldados continentales de Malvinas del Valle Medio

En un acto cargado de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la ceremonia en la que la Provincia reconoció a ex soldados continentales del Valle Medio, convocados, movilizados y que se encontraron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas.

Regionales - Choele Choel24/09/2025
IMG-20250923-WA0127

Por su sacrificio y contribución a la Soberanía nacional, ex soldados continentales de Choele Choel, Conesa, Río Colorado, Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay recibieron sus certificados y medalla de reconocimiento, en un gesto de reparación histórica por parte de la Provincia.


El Gobierno Provincial reconoció a los soldados continentales, quienes formaron parte de la retaguardia de los héroes combatientes, con incidencia directa durante el conflicto bélico, integrando la estructura militar organizada para la defensa de la Patria.


El Gobernador Weretilneck expresó que “este reconocimiento no es sólo una medalla o un diploma, es el abrazo de toda la provincia a quienes, en silencio y durante muchos años, esperaron el lugar que les correspondía en la historia. Nuestros soldados continentales fueron parte de la defensa de la Patria, estuvieron listos para darlo todo por la soberanía y hoy la Provincia les rinde el homenaje que merecen”.


De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso con los ex soldados continentales, reconociendo a quienes defendieron con sacrificio la soberanía nacional, en respuesta a un reclamo histórico que los ex soldados han sostenido durante décadas, con respeto y dignidad.


Acompañaron el acto el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, Intendentes de localidades de Valle Medio, legisladoras, legisladores, demás autoridades provinciales, municipales y concejales.

Te puede interesar
IMG-20250923-WA0124

Estudiantes de Choele Choel en las Olimpiadas de Educación Técnica

Regionales - Choele Choel24/09/2025

Tres estudiantes rionegrinas estarán presentes en la instancia final de las Olimpiadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional 2025. En la rama Tecnología de los Alimentos con un "Saborizante de cáscara de cebollas en polvo", Luján Bustamante, Liliana Gómez y Sión Huarachi representarán al CET 13 de Choele Choel a fines de octubre, en el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo más visto
IMG-20250923-WA0019

Luis Beltrán: 19 familias cumplieron el sueño de la casa propia

Regionales - Luis Beltrán23/09/2025

En una jornada cargada de emoción, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Robin del Rio, entregaron las llaves de su vivienda a 19 familias de Luis Beltrán, que cumplen el sueño de su casa propia. Durante el acto, el Mandatario anunció que el barrio contará con servicio de gas y aseguró: “No vamos a detenernos hasta que cada rionegrino y rionegrina que tenga su terreno y su vivienda, cuente también con este servicio esencial”.