Emotivo homenaje a soldados continentales de Malvinas del Valle Medio

Por su sacrificio y contribución a la Soberanía nacional, ex soldados continentales de Choele Choel, Conesa, Río Colorado, Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay recibieron sus certificados y medalla de reconocimiento, en un gesto de reparación histórica por parte de la Provincia.



El Gobierno Provincial reconoció a los soldados continentales, quienes formaron parte de la retaguardia de los héroes combatientes, con incidencia directa durante el conflicto bélico, integrando la estructura militar organizada para la defensa de la Patria.



El Gobernador Weretilneck expresó que “este reconocimiento no es sólo una medalla o un diploma, es el abrazo de toda la provincia a quienes, en silencio y durante muchos años, esperaron el lugar que les correspondía en la historia. Nuestros soldados continentales fueron parte de la defensa de la Patria, estuvieron listos para darlo todo por la soberanía y hoy la Provincia les rinde el homenaje que merecen”.



De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso con los ex soldados continentales, reconociendo a quienes defendieron con sacrificio la soberanía nacional, en respuesta a un reclamo histórico que los ex soldados han sostenido durante décadas, con respeto y dignidad.



Acompañaron el acto el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, Intendentes de localidades de Valle Medio, legisladoras, legisladores, demás autoridades provinciales, municipales y concejales.