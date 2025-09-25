Concierto didáctico en El Galpon

Este viernes 26 de septiembre a las 19,30 horas se realizará un concierto didáctico en el Teatro El galpón de Luis Beltrán.

Regionales - Luis Beltrán25/09/2025


La Orquesta municipal de música latinoamericana de Lamarque "Espíritu Andino" y la Orquesta del Bicentenario de Choele Choel darán un concierto didáctico organizado por el IFDC junto al grupo Libres. 


Se trata de un evento que pondrá en escena el talento juvenil de 65 artistas del valle medio.


Es abierto a la comunidad y con entrada a la gorra.

