Record de participación en la Expo rural

La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.

Regionales - Choele Choel25/09/2025
El predio ferial será el escenario donde se destacará la exhibición de productos de 30 reconocidas empresas y auspiciantes, además de la participación de más de 40 emprendedores y comerciantes locales, que presentarán sus propuestas y novedades.


Por el lado ganadero, se contará con la presencia de las más destacadas cabañas de la región, que exhibirán sus mejores reproductores, reafirmando el prestigio y la calidad genética que caracteriza a la producción local.


La oferta se completa con un amplio patio gastronómico y espacios dedicados al disfrute de toda la familia, reforzando el compromiso de la Expo con el desarrollo productivo, comercial y cultural del Valle Medio.

