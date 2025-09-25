Record de participación en la Expo rural

El predio ferial será el escenario donde se destacará la exhibición de productos de 30 reconocidas empresas y auspiciantes, además de la participación de más de 40 emprendedores y comerciantes locales, que presentarán sus propuestas y novedades.



Por el lado ganadero, se contará con la presencia de las más destacadas cabañas de la región, que exhibirán sus mejores reproductores, reafirmando el prestigio y la calidad genética que caracteriza a la producción local.



La oferta se completa con un amplio patio gastronómico y espacios dedicados al disfrute de toda la familia, reforzando el compromiso de la Expo con el desarrollo productivo, comercial y cultural del Valle Medio.