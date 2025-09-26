La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.
La equinoterapia crece en Choele Choel
En el marco del acompañamiento que el Gobierno de Río Negro da a las instituciones de la comunidad, esta semana el Centro de Equinoterapia de Choele Choel recibió su Personería Jurídica, una importante iniciativa que le permitirá seguir llevando adelante sus actividades dentro un contexto legal.Regionales - Choele Choel26/09/2025
Se trata de una institución local destinada a brindar acompañamiento a las personas con discapacidad a través de distintas terapias asistidas con caballos, y actividades alternativas como cabalgatas y clases de monta, que permiten ayudar en el desempeño y desarrollo de quienes asisten allí.
A través de la adquisición de la Personería Jurídica, el organismo tendrá ahora la identidad y capacidad legal que le permitirá actuar como ente independiente, adquiriendo derechos y obligaciones gracias al reconocimiento obtenido, que a su vez le dará la posibilidad de acceder a distintos beneficios económicos.
De esta manera, la Provincia a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, continúa acompañando y brindando su apoyo a las diferentes instituciones que cumplen un rol fundamental, acompañando a la comunidad y atendiendo de cerca las problemáticas de las y los vecinos de cada lugar.
El Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, integrantes de la Brigada Mecanizada “Tte Gral Nicolas Levalle”, dependientes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino, llevara a cabo en la zona, una serie de ejercitaciones militares entre los días 24 de septiembre y 1 de octubre del corriente año.
Estudiantes de Choele Choel en las Olimpiadas de Educación TécnicaRegionales - Choele Choel24/09/2025
Tres estudiantes rionegrinas estarán presentes en la instancia final de las Olimpiadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional 2025. En la rama Tecnología de los Alimentos con un "Saborizante de cáscara de cebollas en polvo", Luján Bustamante, Liliana Gómez y Sión Huarachi representarán al CET 13 de Choele Choel a fines de octubre, en el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Emotivo homenaje a soldados continentales de Malvinas del Valle MedioRegionales - Choele Choel24/09/2025
En un acto cargado de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la ceremonia en la que la Provincia reconoció a ex soldados continentales del Valle Medio, convocados, movilizados y que se encontraron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas.
Choele Choel: Aguas Rionegrinas suma equipamiento y reconoce a trabajadoresRegionales - Choele Choel24/09/2025
El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó en Choele Choel la entrega de vehículos para la delegación Valle Medio de Aguas Rionegrinas. Se presentó el nuevo camión desobstructor, fundamental para el mantenimiento de las redes cloacales en la región.
El día lunes en el salón de bomberos voluntarios de Choele Choel se realizó la entrega de certificados a las 112 familias beneficiarias del programa “Suelo Urbano”, el intendente destacó que esto es un cambio en la vida de las familias beneficiarias.
Suelo Urbano: 112 familias de Choele Choel recibirán certificado de su loteRegionales - Choele Choel22/09/2025
Las familias que salieron beneficiadas del sorteo público que se realizó el mes pasado, recibirán este lunes 22 el certificado de su lote, correspondiente al programa provincial del IPPV “Río Negro Suelo Urbano”.
Después de más de 20 años sin reformas de fondo, Choele Choel se puso un objetivo grande: transformar su histórico Polideportivo Municipal en un Centro Deportivo de Alto Rendimiento capaz de recibir torneos provinciales y nacionales.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
