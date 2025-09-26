La equinoterapia crece en Choele Choel

Se trata de una institución local destinada a brindar acompañamiento a las personas con discapacidad a través de distintas terapias asistidas con caballos, y actividades alternativas como cabalgatas y clases de monta, que permiten ayudar en el desempeño y desarrollo de quienes asisten allí.



A través de la adquisición de la Personería Jurídica, el organismo tendrá ahora la identidad y capacidad legal que le permitirá actuar como ente independiente, adquiriendo derechos y obligaciones gracias al reconocimiento obtenido, que a su vez le dará la posibilidad de acceder a distintos beneficios económicos.



De esta manera, la Provincia a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, continúa acompañando y brindando su apoyo a las diferentes instituciones que cumplen un rol fundamental, acompañando a la comunidad y atendiendo de cerca las problemáticas de las y los vecinos de cada lugar.