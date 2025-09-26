La equinoterapia crece en Choele Choel

En el marco del acompañamiento que el Gobierno de Río Negro da a las instituciones de la comunidad, esta semana el Centro de Equinoterapia de Choele Choel recibió su Personería Jurídica, una importante iniciativa que le permitirá seguir llevando adelante sus actividades dentro un contexto legal.

Regionales - Choele Choel26/09/2025
IMG-20250923-WA0024

Se trata de una institución local destinada a brindar acompañamiento a las personas con discapacidad a través de distintas terapias asistidas con caballos, y actividades alternativas como cabalgatas y clases de monta, que permiten ayudar en el desempeño y desarrollo de quienes asisten allí.


A través de la adquisición de la Personería Jurídica, el organismo tendrá ahora la identidad y capacidad legal que le permitirá actuar como ente independiente, adquiriendo derechos y obligaciones gracias al reconocimiento obtenido, que a su vez le dará la posibilidad de acceder a distintos beneficios económicos.


De esta manera, la Provincia a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, continúa acompañando y brindando su apoyo a las diferentes instituciones que cumplen un rol fundamental, acompañando a la comunidad y atendiendo de cerca las problemáticas de las y los vecinos de cada lugar.

