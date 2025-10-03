El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Choele Choel, junto al Intendente Diego Ramello, de la entrega de 130 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita. Además, familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas.
Egreso de 21 estudiantes del IPAP en el Valle Medio
Se desarrollo el acto de colación de 21 estudiantes de Lamarque, Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay, quienes finalizaron sus estudios en distintas Tecnicaturas Superiores dictadas por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Encabezaron el acto de colación el Intendente de Choele Choel, Diego Ramello, la Presidenta del IPAP, Juana Benítez, y el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck.
Los nuevos egresados y egresadas pertenecen a las carreras de Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo; en Promoción Sociocultural y Comunitaria; en Gestión Municipal con Orientación en Desarrollo Local; de Servicios de Salud; de Recursos Humanos; de Obras Sociales; en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud. Todos los planes de estudio están aprobados por el Ministerio de Educación de Río Negro y cuentan con validación plena para el ejercicio profesional en el ámbito nacional.
Juana Benítez, destacó que desde hoy el Valle Medio “cuenta con nuevos profesionales formados por el Estado rionegrino” y remarcó que gracias a la formación integral que han recibido en el IPAP “podrán abordar los desafíos locales con creatividad y eficacia, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de sus comunidades”.
Acompañaron la jornada el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; los Intendentes de Darwin, Víctor Hugo Mansilla; de Luis Beltrán, Robin Del Río; y de Coronel Belisle, Diego Aguero, y demás autoridades provinciales y municipales.
Choele entregó 10 terrenos a agentes de la Policía de Río Negro: "Un paso más hacia el sueño de la vivienda propia"
En un emotivo acto encabezado por el intendente Diego Ramello, la Municipalidad de Choele Choel concretó la entrega de 10 terrenos destinados a agentes de la Policía de Río Negro. La ceremonia fue el cierre de un acuerdo que había sido anunciado el pasado 9 de julio, durante el aniversario de la ciudad, cuando se sortearon los beneficiarios.
Avanza el recambio de luminarias en Choele: el barrio Maldonado ya cuenta con tecnología LED
La Municipalidad de Choele Choel puso en marcha una nueva etapa del programa Choele 100% LED, que proyecta renovar la totalidad del sistema de alumbrado público de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos comenzaron en el barrio Maldonado, donde las antiguas luminarias están siendo reemplazadas por equipos de tecnología LED
El circuito de rurales tuvo su paso por Choele Choel con 100% de ventas
La Expo Rural de Choele Choel fue una de las paradas más convocantes del circuito de exposiciones rurales de primavera de Río Negro, el más extenso de toda la Patagonia. Productores, cabañeros y familias se reunieron en el predio rural para compartir dos jornadas de juras, remates y debate sobre el presente y el futuro de la actividad.
El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.
Castraciones gratuitas en el barrio Villa Unión Norte y 86 viviendas
El próximo sábado 4 de Octubre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía en los barrio Villa Unión norte y 86 viviendas
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una nota al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitando que a través de Vialidad Provincial se lleve adelante el reasfaltado del Aeródromo de Choele Choel, una obra considerada de gran importancia estratégica para el desarrollo del Valle Medio.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y dos diputados.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.