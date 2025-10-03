Egreso de 21 estudiantes del IPAP en el Valle Medio

Se desarrollo el acto de colación de 21 estudiantes de Lamarque, Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay, quienes finalizaron sus estudios en distintas Tecnicaturas Superiores dictadas por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

Regionales - Choele Choel03/10/2025
IMG-20251003-WA0021

Encabezaron el acto de colación el Intendente de Choele Choel, Diego Ramello, la Presidenta del IPAP, Juana Benítez, y el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck.


Los nuevos egresados y egresadas pertenecen a las carreras de Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo; en Promoción Sociocultural y Comunitaria; en Gestión Municipal con Orientación en Desarrollo Local; de Servicios de Salud; de Recursos Humanos; de Obras Sociales; en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud. Todos los planes de estudio están aprobados por el Ministerio de Educación de Río Negro y cuentan con validación plena para el ejercicio profesional en el ámbito nacional.


Juana Benítez, destacó que desde hoy el Valle Medio “cuenta con nuevos profesionales formados por el Estado rionegrino” y remarcó que gracias a la formación integral que han recibido en el IPAP “podrán abordar los desafíos locales con creatividad y eficacia, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de sus comunidades”.


Acompañaron la jornada el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; los Intendentes de Darwin, Víctor Hugo Mansilla; de Luis Beltrán, Robin Del Río; y de Coronel Belisle, Diego Aguero, y demás autoridades provinciales y municipales.

