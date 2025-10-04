El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
Se viene el encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia
Luis Beltrán será sede del encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia, organizado este año por el CEM 127.Regionales04/10/2025
Será el viernes 24 de octubre en el salón Bomberos Voluntarios. El evento busca fortalecer los lazos de la comunidad educativa regional.
La jornada, que se desarrolla de manera ininterrumpida desde hace nueve años, reúne a todas las instituciones de Educación de Jóvenes y Adultos del Valle Medio I, y en esta edición se ampliará la convocatoria a establecimientos de Río Colorado y General Conesa.
El evento propone un espacio de integración, aprendizaje y convivencia, donde estudiantes, docentes y directivos comparten experiencias, actividades culturales y deportivas.
Benjamín Maldonado, director de la escuela anfitriona, expresó: “Para nosotros es un orgullo poder recibir a tantas instituciones. Este encuentro no solo nos une en lo educativo, sino también en lo social y lo humano, dándole un valor especial al esfuerzo que hacen cada día nuestros estudiantes y docentes”.
La propuesta busca visibilizar la importancia de la educación de jóvenes y adultos, y poner en valor el rol de las escuelas nocturnas como espacios de inclusión y oportunidad para quienes deciden continuar sus estudios.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.
La policía de Río Negro recuperó, en horas de la tarde del martes, una camioneta que tenía pedido de secuestro librado por la Comisaría 26 de Fernández Oro en el mes de agosto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.
En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.
En horas de la tarde del jueves, personal policial del Cuerpo Vial Río Colorado constató un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 22, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina.
El SPLIF informa que hasta el 30 de septiembre se tramitaran permisos de quemas controladas en Valle Medio.
Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología que se dicta en la sede Lamarque del CEAER, han realizado distintas actividades a campo poniendo en práctica y aplicando conocimientos adquiridos en las cátedras.
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 995 de la Ruta Nacional 22, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras se dirigía hacia la localidad de Añelo.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.