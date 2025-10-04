Se viene el encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia

Luis Beltrán será sede del encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia, organizado este año por el CEM 127.

Regionales04/10/2025
IMG-20251003-WA0109

Será el viernes 24 de octubre en el salón Bomberos Voluntarios. El evento busca fortalecer los lazos de la comunidad educativa regional.


La jornada, que se desarrolla de manera ininterrumpida desde hace nueve años, reúne a todas las instituciones de Educación de Jóvenes y Adultos del Valle Medio I, y en esta edición se ampliará la convocatoria a establecimientos de Río Colorado y General Conesa.


El evento propone un espacio de integración, aprendizaje y convivencia, donde estudiantes, docentes y directivos comparten experiencias, actividades culturales y deportivas.


Benjamín Maldonado, director de la escuela anfitriona, expresó: “Para nosotros es un orgullo poder recibir a tantas instituciones. Este encuentro no solo nos une en lo educativo, sino también en lo social y lo humano, dándole un valor especial al esfuerzo que hacen cada día nuestros estudiantes y docentes”.


La propuesta busca visibilizar la importancia de la educación de jóvenes y adultos, y poner en valor el rol de las escuelas nocturnas como espacios de inclusión y oportunidad para quienes deciden continuar sus estudios.

