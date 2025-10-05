El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Choele Choel, junto al Intendente Diego Ramello, de la entrega de 130 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita. Además, familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas.
Capacitación sobre la importancia de veterinaria forense
Personal de distintas unidades policiales de orden público y especiales de la Regional IV de la Policía de Río Negro participaron de una capacitación organizada por el Colegio de Veterinarios de Río Negro.Regionales - Choele Choel05/10/2025
La jornada, que inició a media mañana del viernes, tuvo por disertante al Médico Veterinario y Subcomisario de la policía rionegrina Sergio Darío Gómez, con funciones en el Cuerpo de Investigación Judicial de la Ciudad de Cipolletti .
La temática central de abordaje fue respecto de la relevancia y significancia de la veterinaria forense como especialidad y el rol que se le asigna, en concordancia, al veterinario en calidad de perito.
En un principio estaba previsto que, de la jornada, tomaran parte efectivos de las Brigadas Rurales de Valle Medio y Río Colorado, de la división canes de investigaciones y toxicomanías de la región y de los Cuerpos y Destacamentos de Seguridad Vial de Choele Choel, Meritorio Vidal y Pomona.
Sin embargo, desde la jefatura Regional se consideró importante la participación de agentes de comisarías ya que son – dijeron – quienes primeros toman intervención ante la ocurrencia de un hecho.
Así fue como también estuvieron presentes referentes de las unidades policiales de orden público de Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel, Darwin y Coronel Belisle.
Choele entregó 10 terrenos a agentes de la Policía de Río Negro: “Un paso más hacia el sueño de la vivienda propia”Regionales - Choele Choel01/10/2025
En un emotivo acto encabezado por el intendente Diego Ramello, la Municipalidad de Choele Choel concretó la entrega de 10 terrenos destinados a agentes de la Policía de Río Negro. La ceremonia fue el cierre de un acuerdo que había sido anunciado el pasado 9 de julio, durante el aniversario de la ciudad, cuando se sortearon los beneficiarios.
Avanza el recambio de luminarias en Choele: el barrio Maldonado ya cuenta con tecnología LEDRegionales - Choele Choel01/10/2025
La Municipalidad de Choele Choel puso en marcha una nueva etapa del programa Choele 100% LED, que proyecta renovar la totalidad del sistema de alumbrado público de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos comenzaron en el barrio Maldonado, donde las antiguas luminarias están siendo reemplazadas por equipos de tecnología LED
El circuito de rurales tuvo su paso por Choele Choel con 100% de ventasRegionales - Choele Choel01/10/2025
La Expo Rural de Choele Choel fue una de las paradas más convocantes del circuito de exposiciones rurales de primavera de Río Negro, el más extenso de toda la Patagonia. Productores, cabañeros y familias se reunieron en el predio rural para compartir dos jornadas de juras, remates y debate sobre el presente y el futuro de la actividad.
El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.
Castraciones gratuitas en el barrio Villa Unión Norte y 86 viviendasRegionales - Choele Choel30/09/2025
El próximo sábado 4 de Octubre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía en los barrio Villa Unión norte y 86 viviendas
Estudiantes del CET 29 construyeron un gallinero móvil junto al INTARegionales - Luis Beltrán04/10/2025
Como parte de sus prácticas profesionalizantes, estudiantes de sexto año del CET Nº 29 de Luis Beltrán trabajan junto a la Agencia INTA local en diversos proyectos, entre los que se destaca la construcción de un gallinero móvil, una herramienta que favorece el mejoramiento de los suelos y las pasturas.
