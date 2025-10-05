Capacitación sobre la importancia de veterinaria forense

La jornada, que inició a media mañana del viernes, tuvo por disertante al Médico Veterinario y Subcomisario de la policía rionegrina Sergio Darío Gómez, con funciones en el Cuerpo de Investigación Judicial de la Ciudad de Cipolletti .



La temática central de abordaje fue respecto de la relevancia y significancia de la veterinaria forense como especialidad y el rol que se le asigna, en concordancia, al veterinario en calidad de perito.



En un principio estaba previsto que, de la jornada, tomaran parte efectivos de las Brigadas Rurales de Valle Medio y Río Colorado, de la división canes de investigaciones y toxicomanías de la región y de los Cuerpos y Destacamentos de Seguridad Vial de Choele Choel, Meritorio Vidal y Pomona.



Sin embargo, desde la jefatura Regional se consideró importante la participación de agentes de comisarías ya que son – dijeron – quienes primeros toman intervención ante la ocurrencia de un hecho.



Así fue como también estuvieron presentes referentes de las unidades policiales de orden público de Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel, Darwin y Coronel Belisle.