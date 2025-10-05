Capacitación sobre la importancia de veterinaria forense

Personal de distintas unidades policiales de orden público y especiales de la Regional IV de la Policía de Río Negro participaron de una capacitación organizada por el Colegio de Veterinarios de Río Negro.

Regionales - Choele Choel05/10/2025
IMG-20251003-WA0106

La jornada, que inició a media mañana del viernes, tuvo por disertante al Médico Veterinario y Subcomisario de la policía rionegrina Sergio Darío Gómez, con funciones en el Cuerpo de Investigación Judicial de la Ciudad de Cipolletti .


La temática central de abordaje fue respecto de la relevancia y significancia de la veterinaria forense como especialidad y el rol que se le asigna, en concordancia, al veterinario en calidad de perito. 


En un principio estaba previsto que, de la jornada, tomaran parte efectivos de las Brigadas Rurales de Valle Medio y Río Colorado, de la división canes de investigaciones y toxicomanías de la región y de los Cuerpos y Destacamentos de Seguridad Vial de Choele Choel, Meritorio Vidal y Pomona.


Sin embargo, desde la jefatura Regional se consideró importante la participación de agentes de comisarías ya que son – dijeron – quienes primeros toman intervención ante la ocurrencia de un hecho. 


Así fue como también estuvieron presentes referentes de las unidades policiales de orden público de Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel, Darwin y Coronel Belisle.

Te puede interesar
IMG-20251001-WA0011

Choele entregó 10 terrenos a agentes de la Policía de Río Negro: “Un paso más hacia el sueño de la vivienda propia”

Regionales - Choele Choel01/10/2025

En un emotivo acto encabezado por el intendente Diego Ramello, la Municipalidad de Choele Choel concretó la entrega de 10 terrenos destinados a agentes de la Policía de Río Negro. La ceremonia fue el cierre de un acuerdo que había sido anunciado el pasado 9 de julio, durante el aniversario de la ciudad, cuando se sortearon los beneficiarios.

Lo más visto