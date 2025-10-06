Inscripciones abiertas para el selectivo de la fiesta

Se abrieron las inscripciones para el selectivo para bandas y artistas regionales que quieran participar de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.

Regionales - Choele Choel06/10/2025
IMG-20251005-WA0069

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Choele Choel ya abrió las inscripciones y hay tiempo hasta el 22 de octubre inclusive para completar la documentación requerida. 


El selectivo se desarrollará el 24 de octubre en el Cine Sportsman y dará lugar a los números regionales que serán parte de  la grilla de la Fiesta.


Para conocer más comunicarse al  2946413774 o 2984650685 y al mail [email protected]


Cabe recordar que este es el cuarto selectivo que se realiza en el marco de la fiesta y que coincide con el traslado de la misma al predio del parque San Martín, un espacio que jerarquizo la fiesta que este año será fiesta nacional. 

