Se abrieron las inscripciones para el selectivo para bandas y artistas regionales que quieran participar de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
Herido grave por un accidente en moto
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.Regionales - Choele Choel05/10/2025
De inmediato, un móvil de la comisaría 8va. de la ciudad se dirigió al lugar, donde se constató que un motociclista residente del barrio Tupac Amaru, de 24 años de edad, había perdido el control de su rodado marca Corven 150cc, cayendo sobre la cinta asfáltica.
El conductor fue trasladado por personal de salud al hospital local, y se confirmó posteriormente que no llevaba casco de protección al momento del siniestro.
Esto último se transformó en el mayor problema, ya que producto de la rodada sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Una hora más tarde, tras las primeras atenciones en el centro de salud pública de Choele Choel se decidió que sea derivado a un centro de mayor complejidad ya que se confirmó como diagnóstico una fractura de cráneo.
En el lugar trabajó personal de Criminalística y la fiscalía dispuso el inicio de actuaciones preliminares, destacando la ausencia de terceros involucrados.
Fuente Unidad Regional IV
Personal de distintas unidades policiales de orden público y especiales de la Regional IV de la Policía de Río Negro participaron de una capacitación organizada por el Colegio de Veterinarios de Río Negro.
El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Choele Choel, junto al Intendente Diego Ramello, de la entrega de 130 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita. Además, familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas.
Se desarrollo el acto de colación de 21 estudiantes de Lamarque, Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay, quienes finalizaron sus estudios en distintas Tecnicaturas Superiores dictadas por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 995 de la Ruta Nacional 22, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras se dirigía hacia la localidad de Añelo.
Choele entregó 10 terrenos a agentes de la Policía de Río Negro: “Un paso más hacia el sueño de la vivienda propia”Regionales - Choele Choel01/10/2025
En un emotivo acto encabezado por el intendente Diego Ramello, la Municipalidad de Choele Choel concretó la entrega de 10 terrenos destinados a agentes de la Policía de Río Negro. La ceremonia fue el cierre de un acuerdo que había sido anunciado el pasado 9 de julio, durante el aniversario de la ciudad, cuando se sortearon los beneficiarios.
Avanza el recambio de luminarias en Choele: el barrio Maldonado ya cuenta con tecnología LEDRegionales - Choele Choel01/10/2025
La Municipalidad de Choele Choel puso en marcha una nueva etapa del programa Choele 100% LED, que proyecta renovar la totalidad del sistema de alumbrado público de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos comenzaron en el barrio Maldonado, donde las antiguas luminarias están siendo reemplazadas por equipos de tecnología LED
El circuito de rurales tuvo su paso por Choele Choel con 100% de ventasRegionales - Choele Choel01/10/2025
La Expo Rural de Choele Choel fue una de las paradas más convocantes del circuito de exposiciones rurales de primavera de Río Negro, el más extenso de toda la Patagonia. Productores, cabañeros y familias se reunieron en el predio rural para compartir dos jornadas de juras, remates y debate sobre el presente y el futuro de la actividad.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
