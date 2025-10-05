Herido grave por un accidente en moto

De inmediato, un móvil de la comisaría 8va. de la ciudad se dirigió al lugar, donde se constató que un motociclista residente del barrio Tupac Amaru, de 24 años de edad, había perdido el control de su rodado marca Corven 150cc, cayendo sobre la cinta asfáltica.



El conductor fue trasladado por personal de salud al hospital local, y se confirmó posteriormente que no llevaba casco de protección al momento del siniestro.



Esto último se transformó en el mayor problema, ya que producto de la rodada sufrió un fuerte golpe en la cabeza.



Una hora más tarde, tras las primeras atenciones en el centro de salud pública de Choele Choel se decidió que sea derivado a un centro de mayor complejidad ya que se confirmó como diagnóstico una fractura de cráneo.



En el lugar trabajó personal de Criminalística y la fiscalía dispuso el inicio de actuaciones preliminares, destacando la ausencia de terceros involucrados.

Fuente Unidad Regional IV