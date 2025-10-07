Abigeato agravado: imputación y preventiva

Según la acusación fiscal, “entre las 16:00 y las 21:30 aproximadamente, en el campo “Alcarpa S.A.”, ubicado en Colonia Ceferino Namuncurá lindante al Balneario Municipal, los imputados de 24 y 29 años, previo darle muerte a un ternero, de 5 meses de vida, de pelaje colorado, raza Aberdeen Angus, de 180 kilos, se habrían apoderado ilegítimamente de dicho animal”.



“Los imputados habrían arrojado los restos del animal - cabeza y vísceras - al río y lo habrían trasladado en un Ford KA. Cuando fueron interceptados por personal policial no pudieron justificar la propiedad del ternero”, explicó el equipo fiscal.



La calificación legal por la cual quedaron imputados es la de ser coautores de “abigeato agravado por haber sido cometido con fuerza en las cosas”, según los Artículos 45, 167 quater inc. 1°, en función del art. 164 del Código Penal.



Entre el sustento probatorio mencionado por el Ministerio Público Fiscal se encuentra: acta de procedimiento policial de la Comisaría 37 de Chimpay, croquis referencial, acta de denuncia penal de la damnificada y su posterior ampliación, entrevistas varias, intervención del Gabinete de Criminalística, acta de requisa vehicular.



La fiscalía solicitó además el plazo de cuatro meses de prisión preventiva para uno de ellos ya que cuenta con antecedentes penales. El otro debe presentarse semanalmente en el Juzgado de Paz de Chimpay, no puede acercarse al Establecimiento rural y tampoco puede realizar la actividad de caza.



La defensa penal pública y particular se opusieron al pedido de las medidas cautelares, sin embargo el juez de Garantías interviniente resolvió en pos de los argumentos vertidos por el fiscal.

Ministerio Público Fiscal