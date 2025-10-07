Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.
Abigeato agravado: imputación y preventiva
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.Regionales07/10/2025
Según la acusación fiscal, “entre las 16:00 y las 21:30 aproximadamente, en el campo “Alcarpa S.A.”, ubicado en Colonia Ceferino Namuncurá lindante al Balneario Municipal, los imputados de 24 y 29 años, previo darle muerte a un ternero, de 5 meses de vida, de pelaje colorado, raza Aberdeen Angus, de 180 kilos, se habrían apoderado ilegítimamente de dicho animal”.
“Los imputados habrían arrojado los restos del animal - cabeza y vísceras - al río y lo habrían trasladado en un Ford KA. Cuando fueron interceptados por personal policial no pudieron justificar la propiedad del ternero”, explicó el equipo fiscal.
La calificación legal por la cual quedaron imputados es la de ser coautores de “abigeato agravado por haber sido cometido con fuerza en las cosas”, según los Artículos 45, 167 quater inc. 1°, en función del art. 164 del Código Penal.
Entre el sustento probatorio mencionado por el Ministerio Público Fiscal se encuentra: acta de procedimiento policial de la Comisaría 37 de Chimpay, croquis referencial, acta de denuncia penal de la damnificada y su posterior ampliación, entrevistas varias, intervención del Gabinete de Criminalística, acta de requisa vehicular.
La fiscalía solicitó además el plazo de cuatro meses de prisión preventiva para uno de ellos ya que cuenta con antecedentes penales. El otro debe presentarse semanalmente en el Juzgado de Paz de Chimpay, no puede acercarse al Establecimiento rural y tampoco puede realizar la actividad de caza.
La defensa penal pública y particular se opusieron al pedido de las medidas cautelares, sin embargo el juez de Garantías interviniente resolvió en pos de los argumentos vertidos por el fiscal.
Ministerio Público Fiscal
En la madrugada de este lunes, a las 04:05 horas, la caminera de Pomona recibió un aviso por parte de un transeúnte informando sobre un accidente de tránsito en Ruta Nacional N° 250, a la altura del kilómetro 265, en el tramo comprendido entre las localidades de Pomona y Lamarque.
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
Luis Beltrán será sede del encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia, organizado este año por el CEM 127.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.
La policía de Río Negro recuperó, en horas de la tarde del martes, una camioneta que tenía pedido de secuestro librado por la Comisaría 26 de Fernández Oro en el mes de agosto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.