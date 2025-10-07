Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.
Secuestran vehículo con irregularidades
El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.Regionales - Choele Choel07/10/2025
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19 horas, en la intersección de calles Camino de la Estación y Anselma Muñoz, cuando efectivos policiales identificaron un Chevrolet Onix que era conducido por un joven de 21 años, domiciliado en esta localidad.
Al realizar la correspondiente verificación del número de motor a través del sistema nacional DNRPA, se constató que el rodado poseía un pedido de secuestro vigente desde el 28 de febrero de 2025, solicitado por una dependencia judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Además, se advirtió que la numeración del motor no coincidía con el dominio colocado, lo que levantó sospechas sobre una posible adulteración.
Por disposición del Fiscal de Turno, Dr. Germán Balditarra, se ordenó el secuestro inmediato del vehículo y la imputación del conductor, en el marco de una causa por infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la alteración o supresión de números registrales en vehículos.
El joven quedó supeditado a la causa, y se continúan las investigaciones para determinar el origen del vehículo.
Fuente Unidad Regional IV
El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en dos audiencias distintas y para dos imputados diferentes, que se tengan por formulados los cargos por hechos enmarcados en violencia de género.
Se abrieron las inscripciones para el selectivo para bandas y artistas regionales que quieran participar de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.
Personal de distintas unidades policiales de orden público y especiales de la Regional IV de la Policía de Río Negro participaron de una capacitación organizada por el Colegio de Veterinarios de Río Negro.
El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Choele Choel, junto al Intendente Diego Ramello, de la entrega de 130 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita. Además, familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas.
Se desarrollo el acto de colación de 21 estudiantes de Lamarque, Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay, quienes finalizaron sus estudios en distintas Tecnicaturas Superiores dictadas por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.