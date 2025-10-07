Secuestran vehículo con irregularidades

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19 horas, en la intersección de calles Camino de la Estación y Anselma Muñoz, cuando efectivos policiales identificaron un Chevrolet Onix que era conducido por un joven de 21 años, domiciliado en esta localidad.

Al realizar la correspondiente verificación del número de motor a través del sistema nacional DNRPA, se constató que el rodado poseía un pedido de secuestro vigente desde el 28 de febrero de 2025, solicitado por una dependencia judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Además, se advirtió que la numeración del motor no coincidía con el dominio colocado, lo que levantó sospechas sobre una posible adulteración.

Por disposición del Fiscal de Turno, Dr. Germán Balditarra, se ordenó el secuestro inmediato del vehículo y la imputación del conductor, en el marco de una causa por infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la alteración o supresión de números registrales en vehículos.

El joven quedó supeditado a la causa, y se continúan las investigaciones para determinar el origen del vehículo.

Fuente Unidad Regional IV