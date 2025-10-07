Secuestran vehículo con irregularidades

El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.

Regionales - Choele Choel07/10/2025
IMG-20251007-WA0008

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19 horas, en la intersección de calles Camino de la Estación y Anselma Muñoz, cuando efectivos policiales identificaron un Chevrolet Onix que era conducido por un joven de 21 años, domiciliado en esta localidad.

Al realizar la correspondiente verificación del número de motor a través del sistema nacional DNRPA, se constató que el rodado poseía un pedido de secuestro vigente desde el 28 de febrero de 2025, solicitado por una dependencia judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Además, se advirtió que la numeración del motor no coincidía con el dominio colocado, lo que levantó sospechas sobre una posible adulteración.

Por disposición del Fiscal de Turno, Dr. Germán Balditarra, se ordenó el secuestro inmediato del vehículo y la imputación del conductor, en el marco de una causa por infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la alteración o supresión de números registrales en vehículos.

El joven quedó supeditado a la causa, y se continúan las investigaciones para determinar el origen del vehículo.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
IMG-20251007-WA0016

Choele  avanza con el plan 100% LED

Regionales - Choele Choel07/10/2025

El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.

Lo más visto
IMG-20251006-WA0134

Egreso de cinco técnicos del CEAER

Regionales07/10/2025

Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.

IMG-20251006-WA0133

Abigeato agravado: imputación y preventiva

Regionales07/10/2025

La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.