Con la presencia de más de 130 trabajadoras y trabajadores de bibliotecas populares de toda la provincia, se realizó en Choele Choel el Encuentro Provincial de Bibliotecas, que tuvo el objetivo de realizar una capacitación en administración y gestión institucional.
Un hombre reconoció haber distribuido MASI y fue condenado
La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.Regionales - Choele Choel08/10/2025
El imputado frente al Tribunal Colegiado reconoció haber cometido los hechos ocurridos a en el 2022, cuando tuvo en su poder fotos e imágenes relacionadas con la temática de abuso infantil, que distribuyó por medios electrónicos en redes sociales.
“La práctica fue denunciada por Google a través de la organización National Center for Missing and
Exploited Children (NCMEC), quien posee un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y éste a su vez con este Ministerio”, explicó la fiscalía en la audiencia celebrada hoy.
La calificación legal por la cual el hombre reconocidó ser autor es la de “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal entre si”, según los Artículos 128 párr. 1, 2 y 3; 45 y 54 del Código Penal con afectación de la Ley 26.061 acerca de la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Entre la prueba enunciada por los fiscales se encuentran los reportes del NCMEC, del Cuerpo de Investigación Judicial de Choele Choel, el allanamiento realizado en la casa del imputado, donde se secuestraron dos celulares, dos tarjetas de memoria, una notebook, una computadora de escritorio, pendrives, un modem. Además el informe fotográfico del Gabinete de Criminalística, los informes de extracción forense concretados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de nuestra provincia, las pericias del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) respecto de las imágenes, la intervención de la psicóloga del CIF.
Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.
El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.
El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en dos audiencias distintas y para dos imputados diferentes, que se tengan por formulados los cargos por hechos enmarcados en violencia de género.
Se abrieron las inscripciones para el selectivo para bandas y artistas regionales que quieran participar de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.
Personal de distintas unidades policiales de orden público y especiales de la Regional IV de la Policía de Río Negro participaron de una capacitación organizada por el Colegio de Veterinarios de Río Negro.
Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
En la mañana del domingo, minutos después de las 10 horas, personal policial de la Comisaría 17 de Lamarque recibió un llamado de una vecina de la localidad, quien alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el patio de su domicilio, ubicado en calle Sarmiento al 1500.