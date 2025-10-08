Un hombre reconoció haber distribuido MASI y fue condenado

El imputado frente al Tribunal Colegiado reconoció haber cometido los hechos ocurridos a en el 2022, cuando tuvo en su poder fotos e imágenes relacionadas con la temática de abuso infantil, que distribuyó por medios electrónicos en redes sociales.



“La práctica fue denunciada por Google a través de la organización National Center for Missing and



Exploited Children (NCMEC), quien posee un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y éste a su vez con este Ministerio”, explicó la fiscalía en la audiencia celebrada hoy.



La calificación legal por la cual el hombre reconocidó ser autor es la de “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal entre si”, según los Artículos 128 párr. 1, 2 y 3; 45 y 54 del Código Penal con afectación de la Ley 26.061 acerca de la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.



Entre la prueba enunciada por los fiscales se encuentran los reportes del NCMEC, del Cuerpo de Investigación Judicial de Choele Choel, el allanamiento realizado en la casa del imputado, donde se secuestraron dos celulares, dos tarjetas de memoria, una notebook, una computadora de escritorio, pendrives, un modem. Además el informe fotográfico del Gabinete de Criminalística, los informes de extracción forense concretados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de nuestra provincia, las pericias del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) respecto de las imágenes, la intervención de la psicóloga del CIF.