Dos escuelas de Valle Medio representarán a la región en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025

La instancia nacional constituye un espacio de encuentro, intercambio y competencia entre estudiantes de escuelas técnicas de todo el territorio argentino, promovido por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Allí, los jóvenes pondrán a prueba sus saberes, habilidades prácticas y creatividad frente a desafíos propios de sus campos de estudio.



Desde ambos establecimientos expresaron su orgullo por el logro alcanzado, fruto del esfuerzo sostenido de los equipos docentes y de los propios estudiantes, que atravesaron distintas etapas de selección para llegar a esta instancia.



La participación de los CET del Valle Medio no solo destaca el nivel académico de las instituciones técnicas de la región, sino también el compromiso y la vocación de los futuros técnicos que representan a Río Negro en esta importante competencia educativa nacional.