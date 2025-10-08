La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
Dos escuelas de Valle Medio representarán a la región en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025
Estudiantes de sexto año del CET N°13 de Choele Choel, de la especialidad Alimentos, y del CET N°20 de Lamarque, de la especialidad Construcciones, participarán en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025, un evento que reúne a los mejores proyectos y conocimientos técnicos del país.Regionales08/10/2025
La instancia nacional constituye un espacio de encuentro, intercambio y competencia entre estudiantes de escuelas técnicas de todo el territorio argentino, promovido por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Allí, los jóvenes pondrán a prueba sus saberes, habilidades prácticas y creatividad frente a desafíos propios de sus campos de estudio.
Desde ambos establecimientos expresaron su orgullo por el logro alcanzado, fruto del esfuerzo sostenido de los equipos docentes y de los propios estudiantes, que atravesaron distintas etapas de selección para llegar a esta instancia.
La participación de los CET del Valle Medio no solo destaca el nivel académico de las instituciones técnicas de la región, sino también el compromiso y la vocación de los futuros técnicos que representan a Río Negro en esta importante competencia educativa nacional.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.
En la madrugada de este lunes, a las 04:05 horas, la caminera de Pomona recibió un aviso por parte de un transeúnte informando sobre un accidente de tránsito en Ruta Nacional N° 250, a la altura del kilómetro 265, en el tramo comprendido entre las localidades de Pomona y Lamarque.
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
Luis Beltrán será sede del encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia, organizado este año por el CEM 127.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer hoy el veredicto de culpabilidad de Walter Raúl Etchegaray por el delito de vejaciones. Además, se dictaminó su no culpabilidad como partícipe necesario en el homicidio agravado de Daniel Solano.
Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
En la mañana del domingo, minutos después de las 10 horas, personal policial de la Comisaría 17 de Lamarque recibió un llamado de una vecina de la localidad, quien alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el patio de su domicilio, ubicado en calle Sarmiento al 1500.