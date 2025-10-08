Dos escuelas de Valle Medio representarán a la región en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025

Estudiantes de sexto año del CET N°13 de Choele Choel, de la especialidad Alimentos, y del CET N°20 de Lamarque, de la especialidad Construcciones, participarán en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025, un evento que reúne a los mejores proyectos y conocimientos técnicos del país.

Regionales08/10/2025
IMG-20251008-WA0007

La instancia nacional constituye un espacio de encuentro, intercambio y competencia entre estudiantes de escuelas técnicas de todo el territorio argentino, promovido por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Allí, los jóvenes pondrán a prueba sus saberes, habilidades prácticas y creatividad frente a desafíos propios de sus campos de estudio.


Desde ambos establecimientos expresaron su orgullo por el logro alcanzado, fruto del esfuerzo sostenido de los equipos docentes y de los propios estudiantes, que atravesaron distintas etapas de selección para llegar a esta instancia.


La participación de los CET del Valle Medio no solo destaca el nivel académico de las instituciones técnicas de la región, sino también el compromiso y la vocación de los futuros técnicos que representan a Río Negro en esta importante competencia educativa nacional.

