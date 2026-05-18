Con gran participación paso una nueva edición del rally integración

El evento deportivo conto con mas de cincuenta maquinas en competencia que durante sábado y domingo recorrieron caminos de Choele, Pomona, Lamarque y Luis Beltrán.

El apoyo de los cuatro municipios para este evento deportivo es una muestra del trabajo regional en el que además se articula la tarea de las instituciones como en este caso el auto club Beltrán, para que todo salga de la mejor manera.

PODIOS

A1

1° Regliner Erick – Jaime Matias

2° Martinez Ruben – Martinez Carlos

A6

1° Klein Ezequiel – Rojas Joaquin

2° Bustos Claudio – Pojer Matias

3° Caceres Matiias – Rivero Marco

A8

1° Craievich Marcos – Gagliardi Gaston

2° Fernandez Sergio – Vitale Emiliano

N1

1° Pistagnesi Agustin – Pistagnesi Jorge

2° Barrera Gerardo – Vazquez Ramiro

3° Zambon Alejandro – Blasco Javier

N2

1° Fernandez Octavio – Centani Federico

2° Paulovich Leandro – Paulovich Natalia

3° Diaz Pablo - Regliener Natalia

RC5

1° Kovaceviich Omar - Caceres Jorge

2° Craievich Lucas – Craievich Franco

3° Cirillo Domingo – De elias Luis Maria

RC5L

1° Revert Juan jose – Venegas Luis

2° Chaiima Pedro – Chaima Jose Luis