Con gran participación paso una nueva edición del rally integración

En la tarde del domingo en las inmediaciones del Municipio de Luis Beltran, se dió cierre a la 3° Fecha del Rally Regional organizado por la AVGR.
Regionales - Luis Beltrán18/05/2026
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El evento deportivo conto con mas de cincuenta maquinas en competencia que durante sábado y domingo recorrieron caminos de Choele, Pomona, Lamarque y Luis Beltrán. 
El apoyo de los cuatro municipios para este evento deportivo es una muestra del trabajo regional en el que además se articula la tarea de las instituciones como en este caso el auto club Beltrán, para que todo salga de la mejor manera. 
PODIOS
A1
1° Regliner Erick – Jaime Matias
2° Martinez Ruben – Martinez Carlos
A6
1° Klein Ezequiel – Rojas Joaquin
2° Bustos Claudio – Pojer Matias
3° Caceres Matiias – Rivero Marco
A8
1° Craievich Marcos – Gagliardi Gaston
2° Fernandez Sergio – Vitale Emiliano
N1
1° Pistagnesi Agustin – Pistagnesi Jorge
2° Barrera Gerardo – Vazquez Ramiro
3° Zambon Alejandro – Blasco Javier
N2
1° Fernandez Octavio – Centani Federico
2° Paulovich Leandro – Paulovich Natalia
3° Diaz Pablo - Regliener Natalia
RC5
1° Kovaceviich Omar - Caceres Jorge
2° Craievich Lucas – Craievich Franco
3° Cirillo Domingo – De elias Luis Maria
RC5L
1° Revert Juan jose – Venegas Luis
2° Chaiima Pedro – Chaima Jose Luis
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Guia de procedimientos ante caso de maltrato o abuso infantil

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La Mesa de Género Interinstitucional, integrada por la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad municipal, la Comisaría de la Familia, el SENAF y el Hospital Fernando Rocha, llevó adelante la presentación de la “Guía orientativa de procedimiento para abordar en el ámbito educativo situaciones de maltrato infantil y/o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes”.
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