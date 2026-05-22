Una mujer de 39 años resultó con lesiones leves luego de ser embestida por un automóvil, en la mañana de este jueves, en la intersección de calles Alsina y Namuncurá en Choele Choel.
Choele Choel: condenan solidariamente a Mercado Libre y Andreani por incumplir una compra online
Regionales - Choele Choel22/05/2026
Un hombre compró un lavavajillas Whirlpool a través de Mercado Libre para aliviar la rutina de una casa numerosa, donde las reuniones familiares y los almuerzos de domingo multiplicaban los platos. Pagó el producto, el envío y los impuestos, y al día siguiente le informaron que Andreani ya lo había despachado.
Sin embargo, el artefacto nunca llegó. Al reclamar por la demora, descubrió que la compra había sido cancelada sin su conformidad. Aunque insistió en que no quería la devolución del dinero, sino el producto, Mercado Libre reintegró el pago y el vendedor afirmó no tener ni el lavavajillas ni el dinero. Cuando intentó resolver el conflicto, el mismo producto ya costaba mucho más.
El fuero Civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda presentada contra la plataforma y el correo Andreani. La sentencia consideró acreditado el incumplimiento contractual y condenó solidariamente a las empresas a pagar una suma de dinero.
Mercado Libre rechazó su responsabilidad. Argumentó que solo brinda una plataforma tecnológica para conectar compradores y vendedores y que no participa en la compraventa ni en el transporte de los productos.
Además, sostuvo que el dinero fue reintegrado en el marco del programa “Compra Protegida” y que sus términos y condiciones excluyen toda responsabilidad frente a problemas en la entrega.
Por su parte, Correo Andreani planteó que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal porque se trataba de una cuestión postal regulada por la Ley Nacional de Correos. También sostuvo que la acción estaba prescripta y negó mantener una relación de consumo con el actor.
La jueza rechazó todos los planteos defensivos. Entendió que el caso debía resolverse bajo la Ley de Defensa del Consumidor y consideró que tanto Mercado Libre como Andreani integran la cadena de comercialización y prestación del servicio.
Señaló que ambas empresas son proveedoras en los términos de la normativa consumeril y que responden solidariamente frente al consumidor.
La sentencia destacó que Mercado Libre no puede ser considerada una mera intermediaria, ya que su actividad consiste en acercar bienes y servicios a potenciales compradores. Respecto de Andreani, sostuvo que actuó como transportista y distribuidor del producto, motivo por el cual también integra la cadena de comercialización prevista en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.
La magistrada también valoró la prueba documental y testimonial. Entre las pruebas incorporadas, una pericia informática confirmó la autenticidad de capturas de pantalla de Mercado Libre, en las que figuraban la publicación del lavavajillas y su posterior aumento de precio.
La jueza sostuvo que las empresas mostraron indiferencia frente a los reclamos del comprador y obligaron al hombre a atravesar mediaciones y un proceso judicial para obtener una reparación.
Además, señaló que la conducta de las demandadas evidenció un desgaste injustificado destinado a desalentar los reclamos de los consumidores.
Te puede interesar
Choele alcanzó un acuerdo trimestral atado al IPC Patagónico y nueva mesa de diálogo en agosto.
La Municipalidad de Choele Choel anunció que desde el próximo 26 de mayo comenzará el pago de la primera cuota de las Becas Estudiantiles Municipales 2026, una política pública que año tras año sostiene el acompañamiento a cientos de estudiantes y sus familias.
El Departamento de Educación Continua, dependiente de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle - Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), informa que se encuentra abierta la inscripción para el Curso de Inseminación Artificial en Bovinos, que se desarrollará durante el mes de mayo de 2026 en la localidad de Choele Choel.
La Orquesta del Bicentenario abre las inscripciones para quienes deseen sumarse a las clases gratuitas de Trompeta, Trombón y Contrabajo, una propuesta cultural y educativa destinada a personas de todo el Valle Medio.
Estudiantes de Gastronomía del CEAER preparan su participación en ENBHIGARegionales - Choele Choel20/05/2026
Los estudiantes de la Tecnicatura en Gastronomía del Instituto Técnico Superior CEAER ultiman detalles para participar de una nueva edición del Encuentro Educativo Gastronómico ENBHIGA, que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de mayo en San Antonio Oeste, Las Grutas y Choele Choel.
La emoción y el compromiso ciudadano tuvieron su lugar este lunes en el hall del CENS 14 de Choel Choel, donde estudiantes de 3° año realizaron la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional en un acto cargado de significado para la comunidad educativa.
Las obras de cordón cuneta avanzan en distintos sectores de la ciudad y comienzan a transformar la realidad cotidiana de muchos vecinos de los barrios Las Bardas y Villa Unión, donde desde hace tiempo se reclamaban mejoras para evitar problemas con el agua y el estado de las calles.
Lo más visto
Despiste en Ruta 22: una familia de Lamarque sufrió un accidente camino al Alto ValleRegionales22/05/2026
Un vehículo protagonizó un despiste, este viernes por la mañana, sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1052, en el tramo comprendido entre Chimpay y Chelforó.
Un vehículo protagonizó, el viernes por la tarde, un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del sector conocido como “La Cueva del Pavo”, en cercanías del ejido urbano de Chimpay.
Un vehículo fue consumido íntegramente por un incendio el viernes por la tarde, cuando circulaba sobre la Ruta Provincial 4, a unos 54 kilómetros de Pomona y a, aproximadamente, un kilómetro del lugar conocido como "campo de Castillo".