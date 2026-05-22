Choele Choel: condenan solidariamente a Mercado Libre y Andreani por incumplir una compra online

Sin embargo, el artefacto nunca llegó. Al reclamar por la demora, descubrió que la compra había sido cancelada sin su conformidad. Aunque insistió en que no quería la devolución del dinero, sino el producto, Mercado Libre reintegró el pago y el vendedor afirmó no tener ni el lavavajillas ni el dinero. Cuando intentó resolver el conflicto, el mismo producto ya costaba mucho más.

El fuero Civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda presentada contra la plataforma y el correo Andreani. La sentencia consideró acreditado el incumplimiento contractual y condenó solidariamente a las empresas a pagar una suma de dinero.

Mercado Libre rechazó su responsabilidad. Argumentó que solo brinda una plataforma tecnológica para conectar compradores y vendedores y que no participa en la compraventa ni en el transporte de los productos.

Además, sostuvo que el dinero fue reintegrado en el marco del programa “Compra Protegida” y que sus términos y condiciones excluyen toda responsabilidad frente a problemas en la entrega.

Por su parte, Correo Andreani planteó que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal porque se trataba de una cuestión postal regulada por la Ley Nacional de Correos. También sostuvo que la acción estaba prescripta y negó mantener una relación de consumo con el actor.

La jueza rechazó todos los planteos defensivos. Entendió que el caso debía resolverse bajo la Ley de Defensa del Consumidor y consideró que tanto Mercado Libre como Andreani integran la cadena de comercialización y prestación del servicio.

Señaló que ambas empresas son proveedoras en los términos de la normativa consumeril y que responden solidariamente frente al consumidor.

La sentencia destacó que Mercado Libre no puede ser considerada una mera intermediaria, ya que su actividad consiste en acercar bienes y servicios a potenciales compradores. Respecto de Andreani, sostuvo que actuó como transportista y distribuidor del producto, motivo por el cual también integra la cadena de comercialización prevista en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.

La magistrada también valoró la prueba documental y testimonial. Entre las pruebas incorporadas, una pericia informática confirmó la autenticidad de capturas de pantalla de Mercado Libre, en las que figuraban la publicación del lavavajillas y su posterior aumento de precio.

La jueza sostuvo que las empresas mostraron indiferencia frente a los reclamos del comprador y obligaron al hombre a atravesar mediaciones y un proceso judicial para obtener una reparación.

Además, señaló que la conducta de las demandadas evidenció un desgaste injustificado destinado a desalentar los reclamos de los consumidores.