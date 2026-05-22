El día 28 de mayo de 2026 en el INTA de Valle Medio (calle Villa Galense 575), localidad de Luis Beltrán, desde las 8.30 a las 12.00 horas se desarrollara una capacitación de lavado de lana ovina.
Río Negro define la delegación provincial de "pequeños y grandes artistas"
Regionales - Luis Beltrán22/05/2026
Se viene una nueva edición del Selectivo Provincial “Pequeños y Grandes Artistas” en Luis Beltrán. La jornada será este domingo y encontrará a intérpretes de distintas localidades rionegrinas que compartirán su talento en música y danzas folklóricas.
El certamen comenzará a las 10 en la Escuela Nº 11 “Nicolás Avellaneda” de Luis Beltrán. Tras las presentaciones, se definirá la delegación provincial que representará a Río Negro en la instancia nacional de “Pequeños y Grandes Artistas” que se realizará en agosto en La Falda, Córdoba.
En esta ocasión, el jurado técnico estará integrado por Raúl Vallejo, Tania Bertinat y Martín Betancourt, mientras que Laura García Escobar y Hernán Cuevas acompañarán al grupo como delegados provinciales.
Vecinos y vecinas podrán acercarse a la escuela ubicada en Gregoria Matorras 361 para disfrutar de una jornada dedicada al folklore, que cerrará con una peña una vez finalizado el selectivo.
“Pequeños y grandes artistas” es una propuesta cultural que año tras año continúa creciendo y convocando a jóvenes talentos de distintos puntos de la región. Durante el certamen se presentan artistas de la danza y el canto folklórico argentino, poniendo en valor el acervo tradicional.
El área de Danza de la Secretaría de Cultura de Río Negro, en conjunto con la municipalidad de Luis Beltrán, acompañan la realización del certamen para la conformación de la delegación provincial. A través de estas iniciativas, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo las expresiones culturales y generando oportunidades para artistas emergentes de toda la provincia.
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