Río Negro define la delegación provincial de "pequeños y grandes artistas"

El certamen comenzará a las 10 en la Escuela Nº 11 “Nicolás Avellaneda” de Luis Beltrán. Tras las presentaciones, se definirá la delegación provincial que representará a Río Negro en la instancia nacional de “Pequeños y Grandes Artistas” que se realizará en agosto en La Falda, Córdoba.

En esta ocasión, el jurado técnico estará integrado por Raúl Vallejo, Tania Bertinat y Martín Betancourt, mientras que Laura García Escobar y Hernán Cuevas acompañarán al grupo como delegados provinciales.