Inscriben en Belisle al programa "Construir Inclusión"

El Plan de Viviendas destinado exclusivamente a personas con discapacidad, se lanza a partir de un trabajo de IPPV coordinado con el Ministerio de Desarrollo Humano, Municipios y Comisiones de Fomento y organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad, para brindar hogares accesibles.

En una primera instancia, se van a construir 100 viviendas en toda la provincia y luego se le dará continuidad al plan para ejecutar más hogares. Se harán con financiamiento provincial, contratación de empresas locales y promoción de mano obra local y genuina.

Las viviendas contemplan criterios de accesibilidad universal, garantizando mayor autonomía para las personas. Incluyen dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Además, fueron diseñadas para reducir el consumo de energía y aprovechar la mayor parte del tiempo la energía solar, tanto para calefaccionar como para iluminar y se utilizan materiales que priorizan el aislamiento térmico y acústico.

El plan contempla tres clases de prototipos: para zona templada, para zona fría y para zona rural, que tienen que ver con las distintas realidades y climas diversos que presenta la provincia.

Los planes de viviendas que se llevan adelante en Río Negro, funcionan a través de un plan de recupero. Es un sistema solidario. Con el pago de las cuotas, se pueden brindar soluciones habitacionales a más familias.

¿Quién pueden acceder al plan?

Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente

Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde vive

Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas.

No poseer vivienda.