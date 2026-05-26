Inscriben en Belisle al programa "Construir Inclusión"
Regionales - Coronel Belisle26/05/2026
Este martes 26 de mayo de 10 a 14 horas en la Municipalidad estarán representanes del IPPV inscribiendo al plan de viviendas para personas con discapacidad "Construir Inclusion "
El Plan de Viviendas destinado exclusivamente a personas con discapacidad, se lanza a partir de un trabajo de IPPV coordinado con el Ministerio de Desarrollo Humano, Municipios y Comisiones de Fomento y organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad, para brindar hogares accesibles.
En una primera instancia, se van a construir 100 viviendas en toda la provincia y luego se le dará continuidad al plan para ejecutar más hogares. Se harán con financiamiento provincial, contratación de empresas locales y promoción de mano obra local y genuina.
Las viviendas contemplan criterios de accesibilidad universal, garantizando mayor autonomía para las personas. Incluyen dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida.
Además, fueron diseñadas para reducir el consumo de energía y aprovechar la mayor parte del tiempo la energía solar, tanto para calefaccionar como para iluminar y se utilizan materiales que priorizan el aislamiento térmico y acústico.
El plan contempla tres clases de prototipos: para zona templada, para zona fría y para zona rural, que tienen que ver con las distintas realidades y climas diversos que presenta la provincia.
Los planes de viviendas que se llevan adelante en Río Negro, funcionan a través de un plan de recupero. Es un sistema solidario. Con el pago de las cuotas, se pueden brindar soluciones habitacionales a más familias.
¿Quién pueden acceder al plan?
Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente
Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde vive
Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas.
No poseer vivienda.
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