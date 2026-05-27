Reconocimiento para estudiantes del CEAER en el encuentro ENBHIGA

La propuesta reunió a estudiantes e instituciones educativas, cocineros, productores y emprendedores de distintos puntos de la provincia y del país, en torno a la formación gastronómica, la identidad regional, la producción local y la alimentación segura. Durante las jornadas se llevaron adelante espacios de intercambio, cocina en vivo, degustaciones y actividades formativas, donde cada delegación aportó sabores, historias y productos representativos de sus comunidades.

La participación de los estudiantes del CEAER comenzó el viernes en San Antonio Oeste y continuó el domingo en Choele Choel, dejando una fuerte impronta por la calidad de sus elaboraciones y el compromiso demostrado en cada instancia.

Como parte de las actividades, los futuros técnicos gastronómicos presentaron un menú de tres pasos que fue ampliamente valorado por los asistentes y organizadores. La propuesta incluyó una entrada compuesta por una tulipa crocante de arroz con langostinos salteados en manteca noisette, cremoso de remolacha asada, queso azul, nueces tostadas y falso caviar de olivas verdes.

El plato principal estuvo integrado por un mosaico prensado de cordero y cerdo, acompañado por polvo de olivas negras deshidratadas, mousseline suave de cerdo, chutney artesanal de tuna patagónica, cremoso de coliflor y vegetales encurtidos.

En tanto, el cierre dulce llegó con un éclair de pâte à choux relleno de mousse aireada de chocolate blanco y trufa, acompañado por una crema untuosa de olivas negras.

“Estamos muy orgullosos de todos los estudiantes por el trabajo en equipo y por la realización de estos platos”, expresó el coordinador Jorge Hermosilla, quien además destacó que “son experiencias que fortalecen la técnica gastronómica, el trabajo en equipo, la organización, la creatividad y la capacidad de resolución”.

Por otra parte, durante la jornada desarrollada en Choele Choel, los estudiantes también participaron del seminario de Cocina Sin Gluten, donde se desempeñaron como asistentes y ayudantes de chef en la elaboración de distintas preparaciones libres de gluten.

La participación del CEAER fue ampliamente destacada dentro del encuentro, poniendo en valor el nivel de formación de sus estudiantes y la calidad de los aportes realizados en cada una de las actividades desarrolladas.