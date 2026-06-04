Un herido en una colisión en la ruta 250

Un siniestro vial se registró el miércoles, minutos después de las cinco de la tarde, sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 269, en la rotonda de acceso a Lamarque.
Regionales - Lamarque04/06/2026
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Según se supo, el hecho involucró a un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta Bajaj Rouser 200, que colisionaron de manera semi frontal mientras circulaban en sentidos opuestos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el conductor del automóvil, un hombre de 87 años domiciliado en Lamarque, se desplazaba desde el ejido urbano hacia su vivienda cuando habría efectuado una maniobra de sobrepaso, produciéndose el impacto con la motocicleta que circulaba en sentido contrario, desde Lamarque hacia Luis Beltrán.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta, de 62 años y residente en Luis Beltrán, fue asistido por personal de salud de Lamarque y trasladado al hospital local para una evaluación médica.

Posteriormente, se certificó que presentaba lesiones de carácter leve.

Por su parte, el conductor del vehículo de mayor porte no requirió atención médica.

Personal policial trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

Fuente Unidad Regional IV 

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