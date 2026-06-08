Se realizó el sorteo anticipado del bingo aniversario

El sorteo anticipado dejó tres ganadores de 200 mil pesos, que en esta oportunidad fueron Eulogio Salamanca, Paula Sancho y Fabian Barra.

Los diez tv quedaron en poder de Jorge Romero, Romina Rosas, Rosa Molina se ganó dos, Camila Riquelme, Ariel Arce, Nestor Taboada, Gonzalo Gravier, Victor Crespo y María Norma del Pino

El tv y barra de sonido se los ganó Florencia Torres. El Robot aspirador quedó en poder de Luis Benassi. La Bicicleta de MTB la ganó Patricia Pérez. Las dos camisetas de Argentina fueron para Rene Vallejos y Juana Parada.

El celular iPhone 17 pro lo ganó Delia Beolchi.

El bingo será el 8 de julio, con tres rondas, en las tres la línea entregara un premio de 500 mil pesos, en tanto que a cartón llenó en la primera ronda son dos millones de pesos, en la segunda ronda el cartón lleno paga 4 millones y en la ronda tres seis millones.

En la misma jornada se sorteará con el número de cartón un iPhone 17 pro y un Volkswagen polo track 0km.

Habrá además premios incentivos para los vendedores, aquellos que vendan cartones con premios en el bingo por bolillas, recibirán cien mil pesos. Además, habrá dos sorteos para los vendedores, quienes lleguen a los 50 billetes vendidos participan por 500 mil pesos y quienes lleguen a cien billetes vendidos participan por el sorteo de un millón de pesos.