Lesiones como saldo de una colisión en Choele

Un siniestro vial se registró este sábado, minutos después de las 5 de la tarde, en la intersección de las calles San Martín y Ricardo Rojas el Choele Choel, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.
Regionales - Choele Choel03/10/2026
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Al arribar al lugar, personal policial constató que una motocicleta Motomel CX, que circulaba por calle San Martín, impactó contra un Chevrolet Corsa que transitaba por Ricardo Rojas en sentido contrario al establecido. 

La colisión se produjo sobre el sector trasero lateral del automóvil, a la altura de la puerta del conductor.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta - de 18 años de edad - manifestó dolores en ambas manos, por lo que fue asistido por personal de salud y trasladado al nosocomio local. Posteriormente, se informó que presentaba únicamente escoriaciones, sin constatarse fracturas.

En tanto que quien conducía el vehículo de mayor porte - un hombre de 56 años - resultó sin lesiones.

De igual modo, la fiscalía actuante decidió el inicio de actuaciones bajo la carátula de "lesiones culposas en accidente de tránsito".

Personal policial verificó, además, que ambos conductores contaban con la documentación correspondiente para circular.

Fuente URIV 

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