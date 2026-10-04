Más de 15 motos retenidas en Choele

Un importante operativo preventivo se desarrolló, el viernes, en distintos sectores de Choele Choel, con la participación coordinada de varias unidades de la Policía de Río Negro y organismos municipales. 
Regionales - Choele Choel04/10/2026
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La intervención permitió reforzar la presencia policial en puntos estratégicos de la localidad y avanzar en controles destinados a prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad de vecinos y transeúntes.

El operativo enmarcado en el "Plan Operacional Impactó" fue impulsado y coordinado por la Unidad Regional IV de la policía rionegrina, e inicio a  las 18 horas y se extendió hasta las 23, con una marcada presencia en la zona céntrica, accesos a la ciudad y sectores rurales.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 8ª de Choele Choel, los Cuerpos de Seguridad Vial de Choele Choel y Pomona, Delegación de Toxicomanía Valle Medio, Brigada Motorizada de Apoyo y COER, contando con la valiosa colaboración de la Inspectoría Municipal de la ciudad 

Durante el operativo fueron controlados más de 300 vehículos y un número similar de personas. Como resultado de las verificaciones se labraron 16 infracciones por falta de documentación y se hicieron las retenciones  de sus motovehículos, además de una cédula de automotor por tener "prohibición de circular".

Este tipo de despliegues constituye una herramienta fundamental para la prevención, ya que permite incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad en sectores de circulación estratégica, detectar irregularidades y fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales y organismos que intervienen en materia de prevención.

Fuente URIV 

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