Dos personas cayeron con una motocicleta a un desagüe en Beltrán

El hecho fue advertido a través de un llamado al Comando de Emergencias 101 minutos después de las 3 de la tarde, tras lo cual una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar y constató la situación.

Los ocupantes del rodado, un hombre de 58 años y una mujer de 56, fueron asistidos por personal sanitario y trasladados al nosocomio local. Tras ser examinados por el médico de guardia, se determinó que ambos resultaron sin lesiones.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la motocicleta circulaba por Padre Anselmo en dirección a Tello cuando el conductor perdió, por causas no determinadas, el control del rodado provocando la caída al desagüe.

Fuente URIV