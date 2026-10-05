En un operativo de rutina encontraron una moto robada

Una identificación de rutina terminó revelando que una moto que circulaba por las calles de Choele Choel tenía un pedido de secuestro vigente desde hacía más de dos meses. 
Regionales - Choele Choel05/10/2026
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El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), que detectó la situación y dio intervención a la Justicia.
El procedimiento ocurrió en la zona de calle Kennedy y pasaje Jabalí. Allí, los efectivos identificaron una moto marca Brava, de color negro, que era conducida por un hombre.
La consulta de los datos del rodado permitió advertir una irregularidad que no estaba a simple vista: sobre la moto pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 31 de julio de 2026, requerido por la propia Comisaria 8ª de Choele Choel.
Ante esta situación, los efectivos comunicaron la novedad a la Fiscalía de turno que dispuso el inicio de actuaciones por encubrimiento y que el conductor quedara imputado en la causa.
La moto fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes. Además, se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las tomas fotográficas y documentar las características del rodado.
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