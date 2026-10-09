Festival Joven llega a Choele Choel con una propuesta para emprendedores y juventudes

Este domingo 11 de octubre, Choele Choel será sede del primer Festival Joven, una propuesta de la Secretaría de Juventud de Río Negro que incluirá la Primera Expo Show Car, con más de 150 vehículos y la participación de 60 emprendedores y artesanos.
Regionales - Choele Choel09/10/2026
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La iniciativa recorrerá distintas localidades de la provincia y busca generar espacios para que las juventudes puedan mostrar sus proyectos, emprendimientos y producciones, además de propiciar el encuentro con la comunidad y fortalecer los vínculos entre jóvenes, localidades y sectores productivos.

El primer festival se realizará de 14 a 20 horas en el Paseo Jesús Zuain, conocido como “Paseo de la Costa”, con entrada libre y gratuita. 

En esta primera edición participarán 60 emprendedores y artesanos, quienes tendrán la posibilidad de exhibir y ofrecer sus productos, compartir sus proyectos y generar nuevos vínculos con el público. A la propuesta se sumará como novedad la Primera Expo Show Car, que contará con alrededor de 150 expositores de autos y motos, y fue declarada de Interés Municipal, Social y Comunitario por el Concejo Deliberante de Choele Choel, en reconocimiento a una propuesta que promueve el protagonismo juvenil, la integración comunitaria y el desarrollo económico regional.

Además, reunirá vehículos de distintos estilos y épocas, desde autos, motos y camionetas clásicas hasta modelos modernos convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la jornada.

Durante el Festival Joven también habrá juegos, sorteos y distintas actividades para compartir en familia y con amigos, además de una entrega de premios y trofeos a expositores destacados de la Expo Show Car.

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