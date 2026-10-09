Festival Joven llega a Choele Choel con una propuesta para emprendedores y juventudes

La iniciativa recorrerá distintas localidades de la provincia y busca generar espacios para que las juventudes puedan mostrar sus proyectos, emprendimientos y producciones, además de propiciar el encuentro con la comunidad y fortalecer los vínculos entre jóvenes, localidades y sectores productivos.

El primer festival se realizará de 14 a 20 horas en el Paseo Jesús Zuain, conocido como “Paseo de la Costa”, con entrada libre y gratuita.

En esta primera edición participarán 60 emprendedores y artesanos, quienes tendrán la posibilidad de exhibir y ofrecer sus productos, compartir sus proyectos y generar nuevos vínculos con el público. A la propuesta se sumará como novedad la Primera Expo Show Car, que contará con alrededor de 150 expositores de autos y motos, y fue declarada de Interés Municipal, Social y Comunitario por el Concejo Deliberante de Choele Choel, en reconocimiento a una propuesta que promueve el protagonismo juvenil, la integración comunitaria y el desarrollo económico regional.

Además, reunirá vehículos de distintos estilos y épocas, desde autos, motos y camionetas clásicas hasta modelos modernos convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la jornada.

Durante el Festival Joven también habrá juegos, sorteos y distintas actividades para compartir en familia y con amigos, además de una entrega de premios y trofeos a expositores destacados de la Expo Show Car.