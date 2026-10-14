La escuela municipal de voley de Beltrán en el podio provincial

La Copa de Oro se llevó a cabo en la ciudad de Viedma, instancia a la cual acceden los 8 mejores clasificados de Rio Negro.

La Escuela Municipal de Voley diputó las finales tanto en rama masculina como femenina mostrando un nivel muy alto, superando a la Escuela Municipal de Choele (Femenina) y Jacobacci (masculina) respectivamente.

Cabe señalar, que ademas de los resultados obtenidos a nivel grupal, el torneo destacó desempeños individuales:

Rama masculina.

Mejor libero: Benjamin Bidegain

Mejor Opuesto: Tiziano Dorrio

Mejor Armador: Matias Blanco

2do Mejor Punta: Bautista Jofre

2do Mejor Central: Ulisess Alessi Herrera

Mejor Jugador: Matias Blanco

Rama femenina.

Mejor Libero: Amparo Sanchez Troncoso

Mejor punta: Martina Lopez

2da Mejor Central: Josefina Garcia

MVP Martina Lopez