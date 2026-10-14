La escuela municipal de voley de Beltrán en el podio provincial
La Copa de Oro se llevó a cabo en la ciudad de Viedma, instancia a la cual acceden los 8 mejores clasificados de Rio Negro.
La Escuela Municipal de Voley diputó las finales tanto en rama masculina como femenina mostrando un nivel muy alto, superando a la Escuela Municipal de Choele (Femenina) y Jacobacci (masculina) respectivamente.
Cabe señalar, que ademas de los resultados obtenidos a nivel grupal, el torneo destacó desempeños individuales:
Rama masculina.
Mejor libero: Benjamin Bidegain
Mejor Opuesto: Tiziano Dorrio
Mejor Armador: Matias Blanco
2do Mejor Punta: Bautista Jofre
2do Mejor Central: Ulisess Alessi Herrera
Mejor Jugador: Matias Blanco
Rama femenina.
Mejor Libero: Amparo Sanchez Troncoso
Mejor punta: Martina Lopez
2da Mejor Central: Josefina Garcia
MVP Martina Lopez