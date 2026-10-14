La escuela municipal de voley de Beltrán en el podio provincial

La Escuela Municipal de Luis Beltrán se quedó con los títulos de la Copa de Oro, tanto en la rama femenina como masculina, del Campeonato Provincial Sub 18 de Vóley.
Regionales - Luis Beltrán14/10/2026
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La Copa de Oro se llevó a cabo en la ciudad de Viedma, instancia a la cual acceden los 8 mejores clasificados de Rio Negro. 

La Escuela Municipal de Voley diputó las finales tanto en rama masculina como femenina mostrando un nivel muy alto, superando a la Escuela Municipal de Choele (Femenina) y Jacobacci (masculina) respectivamente.

Cabe señalar, que ademas de los resultados obtenidos a nivel grupal, el torneo destacó desempeños individuales:

Rama masculina.

Mejor libero: Benjamin Bidegain

Mejor Opuesto: Tiziano Dorrio

Mejor Armador: Matias Blanco 

2do Mejor Punta: Bautista Jofre

2do Mejor Central: Ulisess Alessi Herrera 

Mejor Jugador: Matias Blanco

Rama femenina.

Mejor Libero: Amparo Sanchez Troncoso

Mejor punta: Martina Lopez 

2da Mejor Central: Josefina Garcia

MVP Martina Lopez

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