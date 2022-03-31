Vigilia, 40 años, 40 momentos
𝘌𝘭 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘪𝘳á 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭 𝘈𝘤𝘵𝘰 𝘗𝘳𝘰𝘵𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘦𝘯𝘤𝘢𝘣𝘦𝘻𝘢𝘥𝘰 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭.
𝘋𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘌𝘴𝘤𝘶𝘦𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘲𝘶𝘦 𝘪𝘯𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘦𝘭 𝘢ñ𝘰 𝘱𝘢𝘴𝘢𝘥𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘔𝘢𝘭𝘷𝘪𝘯𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘺𝘦𝘤𝘵𝘰 “𝘔𝘢𝘭𝘷𝘪𝘯𝘢𝘴, 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘩𝘰𝘺” 𝘥𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘪𝘷𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘶ñ𝘰 𝘺 𝘭𝘦𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘹 𝘤𝘰𝘮𝘣𝘢𝘵𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴.
𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘢ñ𝘰 𝘫𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰 𝘴e 𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘩𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘳 𝘢 𝘭𝘰𝘴 𝘤𝘢í𝘥𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘔𝘢𝘭𝘷𝘪𝘯𝘢𝘴, 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘢 𝘢𝘭 𝘥í𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘶𝘦𝘳𝘥𝘢. 𝘌𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘺𝘦𝘤𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘨𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 la escuela reciba 𝘢𝘭 𝘔𝘶𝘴𝘦𝘰 𝘐𝘵𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘌𝘹 𝘝𝘦𝘵𝘦𝘳𝘢𝘯𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘏𝘶𝘳𝘭𝘪𝘯𝘨𝘩𝘢m.
𝘌l 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘯𝘥𝘳á 𝘭𝘶𝘨𝘢𝘳 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘗𝘭𝘢𝘻𝘢 9 𝘥𝘦 𝘑𝘶𝘭𝘪𝘰, 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 20:30 𝘺 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘣𝘪𝘳á 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘌𝘹 𝘤𝘰𝘮𝘣𝘢𝘵𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘥𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢, 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘨𝘪𝘭𝘪𝘢.