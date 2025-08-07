Todo listo para la etapa regional Valle Medio de los Encuentros Culturales

Este viernes 8 de agosto se llevará a cabo en Luis Beltrán la instancia regional Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa de la Secretaría de Cultura que este año cumple 12 años.

El evento quedará inaugurado el viernes a las 10 en el Polideportivo Municipal de Luis Beltrán, donde se reunirán más de 350 jóvenes artistas de Lamarque, Coronel Belisle, Río Colorado, Pomona, Darwin, Chimpay, Choele Choel y Luis Beltrán para compartir sus producciones en una verdadera celebración del arte y la identidad regional.


Los y las participantes mostrarán sus obras y talentos en las disciplinas de Música, Danza, Teatro, Artes Visuales y Literatura, en una jornada pensada para el encuentro, la expresión y el disfrute colectivo.


El programa Encuentros Culturales Rionegrinos promueve la participación activa de las juventudes a través del arte, consolidándose como una política cultural inclusiva y federal que recorre cada rincón de la provincia.

