Chicos y chicas de todo el Valle Medio se dieron cita el miércoles en el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán para interiorizarse y conocer las distintas ofertas educativas académicas y de formación laboral que ofreció la 2° Feria de Carreras organizada por el municipio de Luis Beltrán.
Todo listo para la etapa regional Valle Medio de los Encuentros Culturales
Este viernes 8 de agosto se llevará a cabo en Luis Beltrán la instancia regional Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa de la Secretaría de Cultura que este año cumple 12 años.Regionales - Luis Beltrán07/08/2025
El evento quedará inaugurado el viernes a las 10 en el Polideportivo Municipal de Luis Beltrán, donde se reunirán más de 350 jóvenes artistas de Lamarque, Coronel Belisle, Río Colorado, Pomona, Darwin, Chimpay, Choele Choel y Luis Beltrán para compartir sus producciones en una verdadera celebración del arte y la identidad regional.
Los y las participantes mostrarán sus obras y talentos en las disciplinas de Música, Danza, Teatro, Artes Visuales y Literatura, en una jornada pensada para el encuentro, la expresión y el disfrute colectivo.
El programa Encuentros Culturales Rionegrinos promueve la participación activa de las juventudes a través del arte, consolidándose como una política cultural inclusiva y federal que recorre cada rincón de la provincia.
Destacada participación de la escuela de voley de Beltrán en JacobacciRegionales - Luis Beltrán06/08/2025
Durante el fin de semana se disputó el segundo Clasificatorio Sub-14 de Voley en la localidad de Jacobacci, donde la Escuela Municipal de Luis Beltrán se hizo presente obteniendo grandes resultados.
El vuelco de una camioneta ocurrido anoche en el interior del canal cementado “Paseo de la Democracia” sorprendió a propios y extraños.
Solo daños materiales fue el resultado de un choque entre un auto y una moto ocurrido en las primeras horas de la tarde del lunes en Luis Beltrán.
La Feria de Carreras 2025 se llevará a cabo el próximo 6 de agosto en el gimnasio municipal de Luis Beltrán desde las 9 horas hasta las 16.
En Luis Beltrán, dos motos colisionaron el día sábado 2 de agosto, en horas de la tarde, en la intersección de Sargento Cabral y 25 de Mayo.
Ciclo de capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas y Seguridad Laboral en FruticulturaRegionales - Luis Beltrán01/08/2025
En el marco del Ciclo de Capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Seguridad Laboral en Fruticultura 2025, se desarrollarán nuevas jornadas destinadas a productores y trabajadores rurales.
Este Viernes desde las 10:15 horas en el Centro de jubilados y pensionados de Luis Beltrán se realizará un taller informativo sobre prevención de estafas virtuales.
Hasta el 8 de agosto el Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción de Valle Medio, con sede en Choele Choel mantiene abiertas las inscripciones para distintos oficios.
El Nacional de Rally en Parejas 2025, de Mountain Bike se realizó en Paso Córdoba, con ciclistas del valle medio que se quedaron con tres categorías.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.