Todo listo para la etapa regional Valle Medio de los Encuentros Culturales

El evento quedará inaugurado el viernes a las 10 en el Polideportivo Municipal de Luis Beltrán, donde se reunirán más de 350 jóvenes artistas de Lamarque, Coronel Belisle, Río Colorado, Pomona, Darwin, Chimpay, Choele Choel y Luis Beltrán para compartir sus producciones en una verdadera celebración del arte y la identidad regional.



Los y las participantes mostrarán sus obras y talentos en las disciplinas de Música, Danza, Teatro, Artes Visuales y Literatura, en una jornada pensada para el encuentro, la expresión y el disfrute colectivo.



El programa Encuentros Culturales Rionegrinos promueve la participación activa de las juventudes a través del arte, consolidándose como una política cultural inclusiva y federal que recorre cada rincón de la provincia.