Electrificación Barrio Avicena

Esta obra, gestionada por el Intendente Gustavo "Tavi" Sepúlveda ante el Gobierno de Río Negro y recientemente anunciada por el Gobernador Alberto Weretilneck, brindará iluminación a los vecinos y vecinas del barrio, que actualmente cuenta con dos pilares comunitarios cuyo costo de suministro es asumido por la municipalidad.



Gracias a esta iniciativa, se podrá recuperar fondos que actualmente se destinan a este fin, lo que permitirá invertir en otras áreas importantes para el desarrollo de la localidad.



Esto representa un gran paso hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Avicena y de toda la comunidad de Chimpay, gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno Provincial.