Electrificación Barrio Avicena
El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Chimpay, Arq. Gerardo García, junto al personal de Obras Públicas del Gobierno de Río Negro, recorrieron el barrio Avicena 1, donde próximamente comenzará la electrificación.Regionales - Chimpay08/08/2025
Esta obra, gestionada por el Intendente Gustavo "Tavi" Sepúlveda ante el Gobierno de Río Negro y recientemente anunciada por el Gobernador Alberto Weretilneck, brindará iluminación a los vecinos y vecinas del barrio, que actualmente cuenta con dos pilares comunitarios cuyo costo de suministro es asumido por la municipalidad.
Gracias a esta iniciativa, se podrá recuperar fondos que actualmente se destinan a este fin, lo que permitirá invertir en otras áreas importantes para el desarrollo de la localidad.
Esto representa un gran paso hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Avicena y de toda la comunidad de Chimpay, gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno Provincial.
Bajo el lema "Con Ceferino caminado juntos, peregrinos de Esperanza" se desarrollara la 55 peregrinación los días 29, 30 y 31 de agosto.
El elenco Títeres Al Viento presenta "Pequeñas historias titiritezcas" en la localidad de Chimpay.
El Gobernador Alberto Weretilneck visitó Chimpay y entregó un aporte de $30 millones para seguir avanzando con el Paseo del Peregrino, un sendero que unirá nueve barrios con el Parque Ceferino. Además, recorrió las obras de ampliación del Hospital local, firmó un acta compromiso para ejecutar obras de red eléctrica en un loteo de la localidad y entregó escrituras a familias.
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) continúa con buen ritmo la obra de reconstrucción del Puente Sarti, ubicado en el kilómetro 3 del Canal Principal Margen Norte, a pocos kilómetros de Chelforó y en cercanías de Chimpay. Los trabajos tienen como objetivo restaurar la estabilidad estructural del puente y mejorar el funcionamiento del canal de riego.
La cuarta ronda del Torneo de Ajedrez “Gran Prix del Valle Medio” llegó a su fin, con la participación de más de 40 jugadores.
La Municipalidad de Chimpay informa que ha comenzado la venta de stands para el patio gastronómico, artesanos y feriantes para la 55° peregrinación a Ceferino Namuncurá.
Este Domingo 29 de junio en la localidad de Chimpay se desarrollará la cuarta fecha del gran prix de ajedrez del Valle Medio.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
Utilizaron una firma falsa para sacar un préstamo a su nombre: condenan la práctica abusivaRegionales07/08/2025
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.