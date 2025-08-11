El concejo aprobó endeudamiento para obra de asfalto

La aprobación se logró por mayoría. El secretario de Hacienda, Javier De Godos, había informado previamente al Concejo el compromiso de la actual gestión a no tomar deuda de forma irresponsable y que no afecte el normal funcionamiento del erario público. Esto quedó reforzado en la propia ordenanza que estipula en su artículo 7 una referencia a la ley nacional de responsabilidad fiscal, limitando el endeudamiento a un 15% de los recursos de coparticipación.



Se indico que el crédito fue diseñado bajo un sistema que asegura que la mayor parte del repago se realice durante la actual gestión municipal.



Con esta obra se planifica asfaltar la avenida San Martin, en el sector del villa Unión y también la continuidad en el barrio Maldonado, donde toma el nombre de Avenida Don Bosco, arteria por donde se unira la localidad con la ruta 22 con el nuevo acceso oeste.