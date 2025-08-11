El concejo aprobó endeudamiento para obra de asfalto

Negro Muerto: el potencial productivo del Valle Medio
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de endeudamiento que permitirá la ejecución de 20 cuadras de asfalto en los barrios Villa Unión Sur y Maldonado.Regionales - Choele Choel11/08/2025
La aprobación se logró por mayoría. El secretario de Hacienda, Javier De Godos, había informado previamente al Concejo el compromiso de la actual gestión a no tomar deuda de forma irresponsable y que no afecte el normal funcionamiento del erario público. Esto quedó reforzado en la propia ordenanza que estipula en su artículo 7 una referencia a la ley nacional de responsabilidad fiscal, limitando el endeudamiento a un 15% de los recursos de coparticipación.
Se indico que el crédito fue diseñado bajo un sistema que asegura que la mayor parte del repago se realice durante la actual gestión municipal.
Con esta obra se planifica asfaltar la avenida San Martin, en el sector del villa Unión y también la continuidad en el barrio Maldonado, donde toma el nombre de Avenida Don Bosco, arteria por donde se unira la localidad con la ruta 22 con el nuevo acceso oeste.
Durante esta sábado 9 y domingo 10 de agosto se podrá disfrutar en el cine de, "Los 4 Fantasticos"; "La búsqueda de Martina"; "Viernes de loco"
La Municipalidad de Choele Choel hizo entrega de los certificados de manipulación de alimentos y buenas prácticas alimenticias a los estudiantes de la Escuela de Educación Especial N°8.
En la mañana del jueves, la Brigada Motorizada de Apoyo al servicio de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro realizó la aprehensión de un sujeto que tenía pedido de captura.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.
En una jornada de mucha emoción, el martes se llevó adelante el sorteo de lotes con servicios en Choele Choel. “Fue clave la decisión del Gobierno Provincial de continuar con la obra pública para que más rionegrinos puedan acceder al suelo”, destacó el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, quien encabezó el acto junto al Intendente, Diego Ramello.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
Luego de dos funciones con localidades agotadas en General Roca, la Fundación Cultural Patagonia presenta en Choele Choel la reconocida obra teatral “Como si pasara un tren”, escrita por Lorena Romanin y dirigida por Tato Cayón.
El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis Beltrán
