La Escuela Especial 20 se prepara para el Encuentro Provincial de Artesanos

En este sentido, la comunidad educativa trabaja desde hace meses en la elaboración de diferentes elementos que elaboran en los talleres, y cuya venta les propina el auto sustento para los insumos que utilizan en los mismos.



Los espacios de taller se sienten libres y descontracturados, y así lo hace saber el estudiante Emanuel Cejas, quien relata paso a paso que actividades realizan en cada uno. “Yo vengo a los talleres, y ahora estamos haciendo platos, cerealeras, tarteras, todo lo que hacemos va al encuentro de Beltrán”.



El profesor Emiliano Danna, contó que gracias al programa provincial “Emprender”, ellos cuentan con una máquina que realiza estampado en tela, y ahora usan para imprimir calendarios que venderán en Luis Beltrán. “Los que quieran encargarnos sus trabajos en impresión, pueden contactarse con nosotros, nos ayuda a solventar los gastos del taller”.