La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque continúa con mucha actividad, compitiendo de manera permanente y haciendo crecer su palmarés.
La Escuela Especial 20 se prepara para el Encuentro Provincial de Artesanos
Desde Lamarque y para toda la provincia, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial 20 se prepara para asistir este fin de semana al Encuentro Provincial de Artesanos que se desarrollará en Luis Beltrán.Regionales - Lamarque13/08/2025
En este sentido, la comunidad educativa trabaja desde hace meses en la elaboración de diferentes elementos que elaboran en los talleres, y cuya venta les propina el auto sustento para los insumos que utilizan en los mismos.
Los espacios de taller se sienten libres y descontracturados, y así lo hace saber el estudiante Emanuel Cejas, quien relata paso a paso que actividades realizan en cada uno. “Yo vengo a los talleres, y ahora estamos haciendo platos, cerealeras, tarteras, todo lo que hacemos va al encuentro de Beltrán”.
El profesor Emiliano Danna, contó que gracias al programa provincial “Emprender”, ellos cuentan con una máquina que realiza estampado en tela, y ahora usan para imprimir calendarios que venderán en Luis Beltrán. “Los que quieran encargarnos sus trabajos en impresión, pueden contactarse con nosotros, nos ayuda a solventar los gastos del taller”.
El domingo 10 de agosto la bellísima Plaza Santa Genoveva volvió a colmarse de almas como tantas veces.
Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 12 y el miércoles 13 de Agosto.
Lamarque festeja el Día de las Infancias, porque el presente y el futuro se construyen con alegría, derechos y ternura.
La deportista lamarqueña Natalia Mesa, integró la selección provincial +40Regionales - Lamarque05/08/2025
En la oportunidad compitieron en el XXI Torneo Argentino de Maxibásquet Femenino en Buenos Aires.
Con el objetivo de ofrecer una alternativa saludable al uso excesivo de pantallas en la infancia, el hospital Área Programa de Lamarque presentó este viernes el “Rincón de Descanso de Pantallas”, un espacio infantil pensado para acompañar a niñas y niños que asisten al médico.
El próximo sábado 16 de agosto en Lamarque, se realizara la gran peña organizada por la Agrupación Flor de Amancay.
Luego de exitosas funciones en Roca y Cipolletti, FCP presenta a la obra teatral “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, en Choele Choel.
Jessica Risaro de Pomona es una de las biólogas que fue parte de la reciente expedición del CONICET en el cañón Submarino de mar del plata a bordo del buque Falkor(too) que finalizó el domingo 10 de agosto. Ahora participara en los próximos días de la exploración en Uruguay
Más de 350 jóvenes brillaron en los Encuentros Culturales en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
La Secretaría de Cultura de Río Negro realizó en el Polideportivo de Luis Beltrán, la instancia correspondiente a la zona del Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos.