Tras haber recibido $39.580.413 por parte del Gobierno Provincial, en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, Darwin avanza con la ejecución del proyecto de pavimentación que permitirá mejorar la infraestructura local.
Confirman que Darwin tendrá un nuevo cajero automático
Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.Regionales - Darwin15/08/2025
La instalación del cajero permitirá realizar extracciones y otras operaciones sin necesidad de recorrer largas distancias hasta otras ciudades, mejorando la comodidad y optimizando el tiempo de la comunidad.
“Defender Río Negro también es garantizar que cada rincón tenga las mismas oportunidades”, señaló el Gobernador, quien celebró la novedad en sus redes sociales y destacó las gestiones conjuntas con el Intendente, que permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos: “Con esta decisión, cambia el día a día: más comodidad, menos viajes y más tiempo para lo que importa”.
Este avance forma parte de una estrategia provincial para fortalecer los servicios en todas las regiones, trabajando de manera articulada con los gobiernos locales para dar respuestas concretas a las necesidades de la gente.
Continúa la campaña de castraciones masivas de animales de compañía, iniciativa para el control poblacional y el bienestar animal.
Tras un gran trabajo, la Escuela Primaria 34 se encuentra en óptimas condiciones para su comunidad educativaRegionales - Darwin08/07/2025
Como parte del plan de Obras Complementarias y con fondos previstos en el convenio escolar entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la municipalidad de Darwin, finalizó una importante obra de puesta a punto de la Escuela Primaria 34 de la mencionada localidad.
En el marco de las actividades por el 127 aniversario de la localidad de Darwin, se realizó la presentación del proyecto del hospital y se entregaron los planos del mismo, además de anunciar que en septiembre se publicará el llamado a licitación, lo que comienza a acercar a los vecinos al sueño de contar con un hospital en la localidad.
En el marco del acto aniversario de Darwin se anunciaron inversiones millonarias para obras que mejoraran la calidad de vida de los vecinos de una comunidad que es cada vez mas protagonista.
Darwin apuntala el deporte, la cultura y hace obras que realzan la calidad de vida de los vecinosRegionales - Darwin07/07/2025
En la mañana del sábado, en el marco de las actividades del festejo por los 127 años de la localidad, luego de izar el pabellón nacional, las autoridades municipales y provinciales, encabezadas por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Victor Hugo Mansilla, recorrieron obras de la localidad.
El próximo sábado se corre la Darwin Trek para la cual hay tiempo de inscribirse hasta el día jueves 26 de junio.
La Municipalidad de Darwin invita a los vecinos a participar en una nueva campaña de castraciones masivas de animales de compañía, iniciativa para el bienestar animal y el control poblacional.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
Opinión: La gran farsa del superávit fiscal
El déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos de la administración de un Estado ( impuestos, contribuciones, multas, etc.) y los egresos (salarios, asistencia social, subsidios, etc); cuando los ingresos son menores que los egresos. Si hay superávit fiscal los ingresos superarán a los egresos. Por lo tanto el equilibrio fiscal se dará cuando los ingresos del Estado se igualen con los egresos.