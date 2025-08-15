Confirman que Darwin tendrá un nuevo cajero automático

La instalación del cajero permitirá realizar extracciones y otras operaciones sin necesidad de recorrer largas distancias hasta otras ciudades, mejorando la comodidad y optimizando el tiempo de la comunidad.



“Defender Río Negro también es garantizar que cada rincón tenga las mismas oportunidades”, señaló el Gobernador, quien celebró la novedad en sus redes sociales y destacó las gestiones conjuntas con el Intendente, que permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos: “Con esta decisión, cambia el día a día: más comodidad, menos viajes y más tiempo para lo que importa”.



Este avance forma parte de una estrategia provincial para fortalecer los servicios en todas las regiones, trabajando de manera articulada con los gobiernos locales para dar respuestas concretas a las necesidades de la gente.