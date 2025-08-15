Este fin de semana en el cine de Choele Choel se podrá ver Homo Argentum, además del film para los mas chicos, Tony, Shelly y la linterna mágica
Más de 350 jóvenes participarán de la Copa Abierta de Vóley en Choele Choel
En el Valle Medio se desarrollará la Copa Abierta de Vóley categorías sub 12 y sub 13 con la participación de 49 equipos de la zona. Las acciones se extenderán desde este viernes hasta el domingo con el polideportivo municipal de Choele Choel como escenario principal.Regionales - Choele Choel15/08/2025
Participan 28 combinados en la categoría de sub 12 (20 femeninos y 8 masculinos) y 21 en la sub 13 (11 femeninos y 10 masculinos).
Además, estará presente el preseleccionado de vóley femenino para los Juegos Binacionales de la Araucanía, que estará concentrando en su preparación para la competencia.
La Copa Abierta de Vóley es organizada por la Municipalidad de Choele Choel con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte provincial.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Luego de exitosas funciones en Roca y Cipolletti, FCP presenta a la obra teatral “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, en Choele Choel.
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de endeudamiento que permitirá la ejecución de 20 cuadras de asfalto en los barrios Villa Unión Sur y Maldonado.
Negro Muerto: el potencial productivo del Valle Medio
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia
Durante esta sábado 9 y domingo 10 de agosto se podrá disfrutar en el cine de, "Los 4 Fantasticos"; "La búsqueda de Martina"; "Viernes de loco"
La Municipalidad de Choele Choel hizo entrega de los certificados de manipulación de alimentos y buenas prácticas alimenticias a los estudiantes de la Escuela de Educación Especial N°8.
En la mañana del jueves, la Brigada Motorizada de Apoyo al servicio de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro realizó la aprehensión de un sujeto que tenía pedido de captura.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
Opinión: La gran farsa del superávit fiscal
El déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos de la administración de un Estado ( impuestos, contribuciones, multas, etc.) y los egresos (salarios, asistencia social, subsidios, etc); cuando los ingresos son menores que los egresos. Si hay superávit fiscal los ingresos superarán a los egresos. Por lo tanto el equilibrio fiscal se dará cuando los ingresos del Estado se igualen con los egresos.