Más de 350 jóvenes participarán de la Copa Abierta de Vóley en Choele Choel

Participan 28 combinados en la categoría de sub 12 (20 femeninos y 8 masculinos) y 21 en la sub 13 (11 femeninos y 10 masculinos).



Además, estará presente el preseleccionado de vóley femenino para los Juegos Binacionales de la Araucanía, que estará concentrando en su preparación para la competencia.



La Copa Abierta de Vóley es organizada por la Municipalidad de Choele Choel con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte provincial.