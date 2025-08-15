Más de 350 jóvenes participarán de la Copa Abierta de Vóley en Choele Choel

En el Valle Medio se desarrollará la Copa Abierta de Vóley categorías sub 12 y sub 13 con la participación de 49 equipos de la zona. Las acciones se extenderán desde este viernes hasta el domingo con el polideportivo municipal de Choele Choel como escenario principal.

Regionales - Choele Choel15/08/2025
IMG-20250815-WA0003

Participan 28 combinados en la categoría de sub 12 (20 femeninos y 8 masculinos) y 21 en la sub 13 (11 femeninos y 10 masculinos).


Además, estará presente el preseleccionado de vóley femenino para los Juegos Binacionales de la Araucanía, que estará concentrando en su preparación para la competencia.


La Copa Abierta de Vóley es organizada por la Municipalidad de Choele Choel con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte provincial.

