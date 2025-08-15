Homo Argentum y Tony, Shelly y la linterna mágica en Choele

Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
Por María Jesusa Izaguirre14/08/2025
El déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos de la administración de un Estado ( impuestos, contribuciones, multas, etc.) y los egresos (salarios, asistencia social, subsidios, etc); cuando los ingresos son menores que los egresos. Si hay superávit fiscal los ingresos superarán a los egresos. Por lo tanto el equilibrio fiscal se dará cuando los ingresos del Estado se igualen con los egresos.