Homo Argentum y Tony, Shelly y la linterna mágica en Choele

Homo Argentum con Guillermo Franchella, ya éxito en preventas en todos los cines del país, se podrá ver en Choele con doble funcion Sabado y Domingo a las 16 y 20hs con un valor de 4 mil pesos la entrada.

En tanto que los más chicos sábado y domingo a las 18 horas podrán ver Tony, Shelly y la linterna mágica con un valor de 2800 pesos la entrada.

Homo Argentum

Guillermo Francella presenta Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.

Tony, Shelly y la linterna mágica.

Tony es un niño de 11 años que nació con una característica única: brilla. Pasa sus días refugiado en su fortaleza de mantas, soñando con tener un amigo, mientras sus padres, en un intento de protegerlo, lo mantienen alejado del mundo exterior.

Pero todo cambia poco antes de Navidad, cuando una peculiar niña llamada Shelly se muda a su casa y transforma su vida por completo. Por primera vez, Tony tiene una amiga de verdad. Él la invita a su mundo de fantasía y ella le revela su tesoro secreto: una linterna mágica. Con su luz, crean imágenes y universos asombrosos que solo ellos pueden ver.

Juntos, descubrirán que la verdadera magia está en la amistad que los une.