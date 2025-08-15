Un detenido por el robo en Lamarque

El martes en la localidad de Lamarque una familia fue víctima de un violento robo a mano armada en su vivienda. Luego de amenazar y reducir a los moradores de la casa, los delincuentes se llevaron dinero en moneda extranjera, joyas y elementos familiares. La familia pudo luego aportar que los delincuentes llevaban vestimentas de la policía de Rio Negro.

Las camaras, tanto del 911, como de los vecinos particulares y los datos aportados por la familia víctima del hecho, fueron fundamentales para la realización de estas diligencias donde se detuvo una persona con fronduoso prontuario. Se trata de una hombre oriundo de General Roca que desde el día lunes estaba en la zona y podría tener relación con otros hechos en la zona.

Además se demoró una persona de sexo femenino que estaba en la vivienda al momento del allanamiento.

Hasta la vivienda, un departamento de alquiler por día en el barrio Maldonado, se llegó con el aporte de las cámaras, siguiendo el recorrido que había realizado el vehículo que egreso de Lamarque luego de cometido el hecho. Es así que desde las primeras horas del jueves se montó una guardia fuera de la vivienda en cuestión a la espera de la orden judicial que permita la requisa. Mientras el lugar permanencia custodiado se pudo ubicar en otro sector el vehículo.

Al momento de autorizarse los procedimientos en la vivienda se encontraban dos personas, el masculino que resultó detenido a disposición de la justicia y una persona de sexo femenino que fue demorada.

Desde la policía se informó que tanto en la vivienda como en el rodado se encontraron elementos que guardarían relación con el hecho.

Además se indico que la investigación continúa con el fin de dar con otras personas que habrían tenido relación con el violento episodio en Lamarque.