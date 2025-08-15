La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.
Un detenido por el robo en Lamarque
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.Regionales15/08/2025
El martes en la localidad de Lamarque una familia fue víctima de un violento robo a mano armada en su vivienda. Luego de amenazar y reducir a los moradores de la casa, los delincuentes se llevaron dinero en moneda extranjera, joyas y elementos familiares. La familia pudo luego aportar que los delincuentes llevaban vestimentas de la policía de Rio Negro.
Las camaras, tanto del 911, como de los vecinos particulares y los datos aportados por la familia víctima del hecho, fueron fundamentales para la realización de estas diligencias donde se detuvo una persona con fronduoso prontuario. Se trata de una hombre oriundo de General Roca que desde el día lunes estaba en la zona y podría tener relación con otros hechos en la zona.
Además se demoró una persona de sexo femenino que estaba en la vivienda al momento del allanamiento.
Hasta la vivienda, un departamento de alquiler por día en el barrio Maldonado, se llegó con el aporte de las cámaras, siguiendo el recorrido que había realizado el vehículo que egreso de Lamarque luego de cometido el hecho. Es así que desde las primeras horas del jueves se montó una guardia fuera de la vivienda en cuestión a la espera de la orden judicial que permita la requisa. Mientras el lugar permanencia custodiado se pudo ubicar en otro sector el vehículo.
Al momento de autorizarse los procedimientos en la vivienda se encontraban dos personas, el masculino que resultó detenido a disposición de la justicia y una persona de sexo femenino que fue demorada.
Desde la policía se informó que tanto en la vivienda como en el rodado se encontraron elementos que guardarían relación con el hecho.
Además se indico que la investigación continúa con el fin de dar con otras personas que habrían tenido relación con el violento episodio en Lamarque.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Jessica Risaro de Pomona es una de las biólogas que fue parte de la reciente expedición del CONICET en el cañón Submarino de mar del plata a bordo del buque Falkor(too) que finalizó el domingo 10 de agosto. Ahora participara en los próximos días de la exploración en Uruguay
Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.
En este mes de agosto el CEAER ofrece la posibilidad de comenzar a estudiar alguna de las tecnicaturas. Además ofrece Certificaciones Profesionales de un año de cursado, con gran salida laboral.
Sortearon a potenciales jurados para juzgar un femicidio ocurrido en Luis BeltránRegionales08/08/2025
La Oficina Judicial de Roca sorteó a las 70 personas de las que saldrá el jurado popular que brindará un veredicto de culpabilidad o no en la investigación por el femicidio de Marisa Coliman, y tentativa de homicidio de su hijo.
Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Utilizaron una firma falsa para sacar un préstamo a su nombre: condenan la práctica abusivaRegionales07/08/2025
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
Opinión: La gran farsa del superávit fiscal
El déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos de la administración de un Estado ( impuestos, contribuciones, multas, etc.) y los egresos (salarios, asistencia social, subsidios, etc); cuando los ingresos son menores que los egresos. Si hay superávit fiscal los ingresos superarán a los egresos. Por lo tanto el equilibrio fiscal se dará cuando los ingresos del Estado se igualen con los egresos.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.