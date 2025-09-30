En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.
Causa Solano II: alegatos de clausura
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.Regionales30/09/2025
En sus alegatos, la fiscalía señaló que “a través de los testimonios de este segundo juicio, se probó que a Daniel lo sacó de manera violenta uno de los tres imputados aquí. Probamos que desde el servicio adicional se llamó a la Unidad Policial para solicitar refuerzos, que una vez afuera, a Solano se lo subió al móvil Eco Sport”.
“Sin embargo, y aquí empiezan las fallas, no se inició causa por la supuesta contravención que estaría cometiendo quien es víctima en este legajo, tampoco se lo llevó a ningún nosocomio, no hubo un informe indicando que se lo había sacado del boliche y que había sido llevado por el móvil”, agregó la fiscal jefa.
“¿Qué era lo que correspondía hacer? Iniciar acciones contravencionales y ponerlo a disposición del Juzgado de Paz. De hecho, uno de los policías que se quedó en la Comisaria dice que preparó el calabozo por si llegaba el contraventor y eso no ocurrió. Nada de todo lo que debían hacer se hizo”, enfatizó la representante fiscal.
“Ellos como empleados policiales sabían perfectamente en qué consistía un procedimiento de este tipo, hubo una omisión malisiosa. Todo lo probado durante las jornadas de debate es agravado porque los imputados son funcionarios policiales, tienen la obligación de denunciar cualquier circunstancia que entiendan que se trata de un delito”, clarificó la fiscal jefe.
“Cuando se les consultó sobre lo que había ocurrido esa noche, nunca dijeron nada de lo que pasó posteriormente, encubrieron a quienes habían participado del homicidio. No dijeron nada de quienes eran los policías que habían estado ahí. De esta manera encubrieron también el homicidio que habían perpetrado los otros siete policías que se encuentran cumpliendo condena”, agregó el Ministerio Público Fiscal.
Por ello, es que la parte acusadora en su conjunto – la querella adhirió a lo esgrimido por la fiscalía – solicitaron al Tribunal Colegiado que se los declare responsables a dos de los imputados por los delitos de “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”. Mientras que a uno de ellos por ser “participe necesario de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones”.
El equipo de la defensa penal pública solicitó que su asistido sea absuelto. “No fue quien acompañó a Solano fuera del boliche, de hecho fue él quien llamó a la Comisaría, fue hasta el exterior y volvió a ingresar al local”.
“Sostenemos que no es autor de incumplimiento, y tampoco del delito de encubrimiento ¿cómo iba a saber lo que iba a ocurrir luego?. Pedimos que el Tribunal considere además la acción penal extinguida y la prescripción de los delitos, o su absolución por orfandad probatoria”, argumentaron los representantes de la Defensa Penal Pública.
Por su parte, el abogado particular de los otros dos imputados argumentó que “se los está acusando de un delito que no se encuentra probado, se debe llegar a la verdad real, comprobable, y para nosotros los testigos proporcionados por la fiscalía y la querella no lo lograron. Estamos vacíos completamente de certezas. No hay pruebas y pedimos la absolución de ambos”, concluyó.
El Tribunal dará a conocer la sentencia de esta primera parte del debate, el próximo jueves 2 de octubre a las 12:00.
En horas de la tarde del jueves, personal policial del Cuerpo Vial Río Colorado constató un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 22, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina.
El SPLIF informa que hasta el 30 de septiembre se tramitaran permisos de quemas controladas en Valle Medio.
Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología que se dicta en la sede Lamarque del CEAER, han realizado distintas actividades a campo poniendo en práctica y aplicando conocimientos adquiridos en las cátedras.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Hasta el próximo lunes 29 sucederá de manera híbrida en los Tribunales roquenses y en la Oficina Judicial de Choele Choel el segundo debate sobre la presunta participación de tres empleados policiales en la muerte de Daniel Solano.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.
Alumnos y alumnas del CET 13 de electromecánica de Choele Choel, conocieron los desarrollos tecnológicos de la empresa rionegrina ubicada en San Carlos de Bariloche en el marco de su viaje de estudios, reforzando el compromiso de ALTEC con la educación técnica.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Boleta Única de Papel: cómo votar con la nueva modalidad que debuta en las elecciones 202529/09/2025
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.