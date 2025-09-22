Alumnos y alumnas del CET 13 de electromecánica de Choele Choel, conocieron los desarrollos tecnológicos de la empresa rionegrina ubicada en San Carlos de Bariloche en el marco de su viaje de estudios, reforzando el compromiso de ALTEC con la educación técnica.
Violencia de género: imputación y prisión preventiva
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.Regionales22/09/2025
Según la acusación fiscal, “durante la madrugada del miércoles 17 de septiembre, en el domicilio de la mujer víctima, en la localidad de Lamarque, el hombre ingresó sin previo aviso y contra la voluntad de la señora, en tres oportunidades diferentes, una a las 3 de la mañana, otra a las 5 y otra a las 6”.
“Todas las veces agredió a la mujer y la amenazó con matarla si daba aviso a la policía”, agregó la fiscalía.
Entre el sustento probatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal se encuentra el acta de denuncia penal realizado por la víctima, el certificado médico de la atención recibida por ella y la calificación de las lesiones como leves, la intervención del Gabinete de Criminalística, el acta de detención del imputado, los antecedentes penales y la condena.
La calificación por la cual el hombre quedó imputado es la de “lesiones leves doblemente, agravadas pro haber sido cometidas por un hombre contra una mujer y por haber existido entre ambos una relación de pareja mediando violencia de género, daño simple, violación de domicilio y coacción en concurso real entre sí”, según los Artículos 89, 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11°, 183, 150, 149 bis 2° párrafo, 45 y 55 del Código Penal, con afectación de la Ley 26.485 y 26.061.
La fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre por el plazo de cuatro meses teniendo presente peligros procesales de entorpecimiento a la investigación, así mismo el hombre ingresa en lo previsto por Ley de Reiterancia.
“Tenemos presente, además para el plazo, la prueba pendiente por concretar entre ellas la intervención OFAVi para los informes victimológicos, la preservación de la mujer víctima y de los niños también”, explicó el fiscal.
Por su parte, el defensor penal público que asiste al hombre no se opuso a la medida, si al plazo, por eso sostuvo que el tiempo de la cautelar sea de dos meses.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente dispuso la preventiva en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal.
Prevención en escuelas ruralesRegionales22/09/2025
Durante los meses de agosto y septiembre el SPLIF realiza actividades de educación ambiental, en los últimos días visitamos la escuela Primaria N°77 en Paso Piedra y la Escuela N°237 de Lamarque.
En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas, personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.
Un chofer de colectivo de larga distancia circulaba por la Ruta Nacional N.º 22 en sentido Coronel Belisle–Chimpay. Durante el trayecto, detuvo el viaje debido a un corte provocado por una manifestación sindical. Mientras esperaban, su compañero le informó que el micro no arrancaba. En el momento en que el chofer se disponía a ayudarlo, el gremio liberó el tránsito y fue embestido por otro colectivo.
La escuela Municipal de hockey de Lamarque recorrió 160 kilómetros para hacerse presente en un encuentro disputado en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa.
Con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, distintas instituciones educativas están impulsando espacios de articulación entre los diferentes niveles del sistema.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas, personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.