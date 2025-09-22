Violencia de género: imputación y prisión preventiva

Según la acusación fiscal, “durante la madrugada del miércoles 17 de septiembre, en el domicilio de la mujer víctima, en la localidad de Lamarque, el hombre ingresó sin previo aviso y contra la voluntad de la señora, en tres oportunidades diferentes, una a las 3 de la mañana, otra a las 5 y otra a las 6”.



“Todas las veces agredió a la mujer y la amenazó con matarla si daba aviso a la policía”, agregó la fiscalía.



Entre el sustento probatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal se encuentra el acta de denuncia penal realizado por la víctima, el certificado médico de la atención recibida por ella y la calificación de las lesiones como leves, la intervención del Gabinete de Criminalística, el acta de detención del imputado, los antecedentes penales y la condena.



La calificación por la cual el hombre quedó imputado es la de “lesiones leves doblemente, agravadas pro haber sido cometidas por un hombre contra una mujer y por haber existido entre ambos una relación de pareja mediando violencia de género, daño simple, violación de domicilio y coacción en concurso real entre sí”, según los Artículos 89, 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11°, 183, 150, 149 bis 2° párrafo, 45 y 55 del Código Penal, con afectación de la Ley 26.485 y 26.061.



La fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre por el plazo de cuatro meses teniendo presente peligros procesales de entorpecimiento a la investigación, así mismo el hombre ingresa en lo previsto por Ley de Reiterancia.



“Tenemos presente, además para el plazo, la prueba pendiente por concretar entre ellas la intervención OFAVi para los informes victimológicos, la preservación de la mujer víctima y de los niños también”, explicó el fiscal.



Por su parte, el defensor penal público que asiste al hombre no se opuso a la medida, si al plazo, por eso sostuvo que el tiempo de la cautelar sea de dos meses.



Finalmente, el juez de Garantías interviniente dispuso la preventiva en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal.