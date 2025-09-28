En horas de la tarde del jueves, personal policial del Cuerpo Vial Río Colorado constató un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 22, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina.
Estudiantes del CEAER ayudan a los de secundaria con su primer currículum
En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.Regionales28/09/2025
La jornada, llevada a cabo el pasado viernes, estuvo a cargo de los profesores César Muanna y Gabriel Carvalhosa, junto a los estudiantes del tercer año de la Tecnicatura Superior en Turismo.
Con una participación de alrededor de 30 estudiantes secundarios, la jornada hasta resultó corta en tiempo dada la gran participación y entusiasmo de los futuros egresados, quienes valoraron la experiencia como una oportunidad para pensar en sus capacidades y metas futuras.
Tanto los profesores de la secundaria, como quienes tuvieron a cargo la jornada, remarcaron la importancia de destacar no solo experiencias laborales, sino también habilidades blandas, actividades extracurriculares y voluntariados. “Es un primer paso para que se animen a proyectar su futuro”- señaló César Muanna . -
El SPLIF informa que hasta el 30 de septiembre se tramitaran permisos de quemas controladas en Valle Medio.
Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología que se dicta en la sede Lamarque del CEAER, han realizado distintas actividades a campo poniendo en práctica y aplicando conocimientos adquiridos en las cátedras.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Hasta el próximo lunes 29 sucederá de manera híbrida en los Tribunales roquenses y en la Oficina Judicial de Choele Choel el segundo debate sobre la presunta participación de tres empleados policiales en la muerte de Daniel Solano.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.
Alumnos y alumnas del CET 13 de electromecánica de Choele Choel, conocieron los desarrollos tecnológicos de la empresa rionegrina ubicada en San Carlos de Bariloche en el marco de su viaje de estudios, reforzando el compromiso de ALTEC con la educación técnica.
Prevención en escuelas ruralesRegionales22/09/2025
Durante los meses de agosto y septiembre el SPLIF realiza actividades de educación ambiental, en los últimos días visitamos la escuela Primaria N°77 en Paso Piedra y la Escuela N°237 de Lamarque.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
El Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, integrantes de la Brigada Mecanizada “Tte Gral Nicolas Levalle”, dependientes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino, llevara a cabo en la zona, una serie de ejercitaciones militares entre los días 24 de septiembre y 1 de octubre del corriente año.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) inauguró una nueva sede en Coronel Belisle, reafirmando su compromiso de ampliar la presencia territorial y acercar el Estado a las comunidades donde más se necesita.