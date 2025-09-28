Estudiantes del CEAER ayudan a los de secundaria con su primer currículum

En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.

Regionales28/09/2025
IMG-20250928-WA0029

La jornada, llevada a cabo el pasado viernes, estuvo a cargo de los profesores César Muanna y Gabriel Carvalhosa, junto a los estudiantes del tercer año de la Tecnicatura Superior en Turismo.


Con una participación de alrededor de 30 estudiantes secundarios, la jornada hasta resultó corta en tiempo dada la gran participación y entusiasmo de los futuros egresados, quienes valoraron la experiencia como una oportunidad para pensar en sus capacidades y metas futuras.


Tanto los profesores de la secundaria, como quienes tuvieron a cargo la jornada, remarcaron la importancia de destacar no solo experiencias laborales, sino también habilidades blandas, actividades extracurriculares y voluntariados. “Es un primer paso para que se animen a proyectar su futuro”- señaló César Muanna . -

