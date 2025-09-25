Estudiantes de maquinarias en tareas de campo

Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología que se dicta en la sede Lamarque del CEAER, han realizado distintas actividades a campo poniendo en práctica y aplicando conocimientos adquiridos en las cátedras.

Regionales25/09/2025
 En la parcela productiva que tiene la casa de estudios en Luis Beltrán, los estudiantes junto a los docentes participaron de un Curso Teórico Práctico de Recambio de Autopartes de Maquinaria Agrícola, que estuvo a cargo del Tec. Horacio Astorga. 
De este modo realizaron el recambio de autopartes y service de los tractores del CEAER.


Se practicó cambio de filtros de aire, combustible y aceite. Esta tarea puso en valor la necesidad de ser precavidos a la hora de realizar los service, dado que esto contribuye a la vida útil de los elementos de trabajo.


Por otro lado, asistieron a una Jornada Práctica sobre uso y manejo del GPS geodésico dictada por el agrimensor Carlos Sobich. Se trató de una actividad de formación orientada a enseñar, de manera práctica y aplicada, cómo utilizar equipos GPS de alta precisión para trabajos relacionados con la geodesia, la topografía, la ingeniería y otras disciplinas afines. 


 La actividad se realizó con el fin de capacitar a los estudiantes en el uso correcto de receptores GPS geodésicos para realizar levantamientos topográficos, georeferenciación de puntos y procesamiento de datos con precisión milimétrica. De ambas actividades también participaron asistentes a la Certificación Profesional de Operador de Maquinarias Agrícolas y Pesadas.  


Las actividades fueron articuladas entre las diferentes cátedras que brinda la tecnicatura y certificación profesional. -

