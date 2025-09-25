La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Estudiantes de maquinarias en tareas de campo
Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología que se dicta en la sede Lamarque del CEAER, han realizado distintas actividades a campo poniendo en práctica y aplicando conocimientos adquiridos en las cátedras.Regionales25/09/2025
En la parcela productiva que tiene la casa de estudios en Luis Beltrán, los estudiantes junto a los docentes participaron de un Curso Teórico Práctico de Recambio de Autopartes de Maquinaria Agrícola, que estuvo a cargo del Tec. Horacio Astorga.
De este modo realizaron el recambio de autopartes y service de los tractores del CEAER.
Se practicó cambio de filtros de aire, combustible y aceite. Esta tarea puso en valor la necesidad de ser precavidos a la hora de realizar los service, dado que esto contribuye a la vida útil de los elementos de trabajo.
Por otro lado, asistieron a una Jornada Práctica sobre uso y manejo del GPS geodésico dictada por el agrimensor Carlos Sobich. Se trató de una actividad de formación orientada a enseñar, de manera práctica y aplicada, cómo utilizar equipos GPS de alta precisión para trabajos relacionados con la geodesia, la topografía, la ingeniería y otras disciplinas afines.
La actividad se realizó con el fin de capacitar a los estudiantes en el uso correcto de receptores GPS geodésicos para realizar levantamientos topográficos, georeferenciación de puntos y procesamiento de datos con precisión milimétrica. De ambas actividades también participaron asistentes a la Certificación Profesional de Operador de Maquinarias Agrícolas y Pesadas.
Las actividades fueron articuladas entre las diferentes cátedras que brinda la tecnicatura y certificación profesional. -
Hasta el próximo lunes 29 sucederá de manera híbrida en los Tribunales roquenses y en la Oficina Judicial de Choele Choel el segundo debate sobre la presunta participación de tres empleados policiales en la muerte de Daniel Solano.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.
Alumnos y alumnas del CET 13 de electromecánica de Choele Choel, conocieron los desarrollos tecnológicos de la empresa rionegrina ubicada en San Carlos de Bariloche en el marco de su viaje de estudios, reforzando el compromiso de ALTEC con la educación técnica.
Prevención en escuelas ruralesRegionales22/09/2025
Durante los meses de agosto y septiembre el SPLIF realiza actividades de educación ambiental, en los últimos días visitamos la escuela Primaria N°77 en Paso Piedra y la Escuela N°237 de Lamarque.
En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas, personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.
Emotivo homenaje a soldados continentales de Malvinas del Valle MedioRegionales - Choele Choel24/09/2025
En un acto cargado de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la ceremonia en la que la Provincia reconoció a ex soldados continentales del Valle Medio, convocados, movilizados y que se encontraron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas.
