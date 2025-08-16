Homenaje al Buby Vargas

En el día de su nacimiento, el club Beltrán honro la memoria de Moisés “Buby” Vargas, un hombre que dejó su vida en el club, marcando con humildad, pasión y entrega la historia de todos los que visten los colores del Deporte.

En este marco se inauguró el nuevo merendero que lleva su esencia en cada rincón, con un mural que lo inmortaliza, para que su mirada y su sonrisa sigan acompañando a cada niño, jugadora, jugador, entrenador y amigo que pase por aquí.


Su familia estuvo presente, junto a las categorías menores, cuerpo técnico, referentes y aficionados, todos unidos, porque Buby siempre fue eso: unión, compromiso y amor por el Depo.


El club agradece a todas las personas que colaboraron con su aporte para hacer posible el mural, y destaca especialmente a la Subcomisión de Fútbol, que junto a amigos y referentes del club, tuvieron la maravillosa idea que el jueves 14 de agosto se hizo realidad.

