Homenaje al Buby Vargas

En este marco se inauguró el nuevo merendero que lleva su esencia en cada rincón, con un mural que lo inmortaliza, para que su mirada y su sonrisa sigan acompañando a cada niño, jugadora, jugador, entrenador y amigo que pase por aquí.



Su familia estuvo presente, junto a las categorías menores, cuerpo técnico, referentes y aficionados, todos unidos, porque Buby siempre fue eso: unión, compromiso y amor por el Depo.



El club agradece a todas las personas que colaboraron con su aporte para hacer posible el mural, y destaca especialmente a la Subcomisión de Fútbol, que junto a amigos y referentes del club, tuvieron la maravillosa idea que el jueves 14 de agosto se hizo realidad.