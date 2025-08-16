Del viernes al domingo Beltrán será sede del Safari regional que estará disputando en la zona de campos de la localidad la quinta fecha del campeonato regional.
Homenaje al Buby Vargas
En el día de su nacimiento, el club Beltrán honro la memoria de Moisés “Buby” Vargas, un hombre que dejó su vida en el club, marcando con humildad, pasión y entrega la historia de todos los que visten los colores del Deporte.Regionales - Luis Beltrán16/08/2025
En este marco se inauguró el nuevo merendero que lleva su esencia en cada rincón, con un mural que lo inmortaliza, para que su mirada y su sonrisa sigan acompañando a cada niño, jugadora, jugador, entrenador y amigo que pase por aquí.
Su familia estuvo presente, junto a las categorías menores, cuerpo técnico, referentes y aficionados, todos unidos, porque Buby siempre fue eso: unión, compromiso y amor por el Depo.
El club agradece a todas las personas que colaboraron con su aporte para hacer posible el mural, y destaca especialmente a la Subcomisión de Fútbol, que junto a amigos y referentes del club, tuvieron la maravillosa idea que el jueves 14 de agosto se hizo realidad.
La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.
El grupo libre festeja su 41 aniversario
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
Coordinado por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar Valle Medio I, se realizó una actividad conjunta con integrantes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales -SPLIF- con sede en Luis Beltrán.
La Comisaría de la Familia de Luis Beltrán participó el pasado domingo de la celebración del “Día de las Infancias” en esa localidad.
Más de 350 jóvenes brillaron en los Encuentros Culturales en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
La Secretaría de Cultura de Río Negro realizó en el Polideportivo de Luis Beltrán, la instancia correspondiente a la zona del Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos.
Estudiantes del CET 29 entregaron verduras a comedores de residenciasRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
Como parte del proyecto de prácticas Profesionalizantes, los estudiantes de sexto año del Centro de Educación Técnica Nº 29 de Luis Beltrán, entregaron plantas de lechuga orgánica a las residencias estudiantiles de esa localidad.
Como todos los años la Municipalidad de Luis Beltrán a través de cada una de sus dependencias, llevó a cabo el Día de las Infancias con innumerables propuestas recreativas.
Este fin de semana en el cine de Choele Choel se podrá ver Homo Argentum, además del film para los mas chicos, Tony, Shelly y la linterna mágica
Del viernes al domingo Beltrán será sede del Safari regional que estará disputando en la zona de campos de la localidad la quinta fecha del campeonato regional.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.