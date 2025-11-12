El CEAER renovo su compromiso con la Expo Valle Medio Emprende

Con muestras, charlas, conferencias y degustaciones en su propia globa, las distintas carreras del CEAER compartieron con la comunidad parte del trabajo que día a día realizan estudiantes y docentes, demostrando el compromiso con la innovación, la formación técnica y el desarrollo regional.



En esta oportunidad, la participación se enriqueció con el aporte de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, que brindó una charla destinada a quienes buscan su primer empleo; la empresa Techint-Sacde, que puso en valor el trabajo de cinco estudiantes del CEAER a cargo de presentar los alcances del proyecto VMOS; y la Agencia de Desarrollo Río Negro, que ofreció una atractiva masterclass de cocina patagónica.



La directora del CEAER, Lic. Valeria Zoratti, resaltó la importancia de que este evento continúe realizándose año tras año, valoró el esfuerzo de la Cámara de Comercio y de los municipios por sostenerlo en el tiempo, y realizó un especial agradecimiento a todo el personal del CEAER, incluyendo al Personal de Servicio de Apoyo, docentes y estudiantes, por su compromiso, entusiasmo y colaboración en la intensa logística que implicó estar presentes durante las dos jornadas.



“Renovamos nuestro compromiso con la Expo Valle Medio Emprende, porque creemos profundamente en la fuerza del trabajo conjunto, en la educación como motor de desarrollo y en la oportunidad de seguir aprendiendo junto a nuestra comunidad”, expresó Zoratti.